Vandalen zerstören und beschädigen Haltestellen und Autos

Oberhausen. Nach Attacken auf Haltestellen und geparkte Autos laufen die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 11 auf Hochtouren. Wer kann Hinweise geben?

Unbekannte Täter haben seit Anfang November im Oberhausener Norden, in Alstaden, Buschhausen und Holten zahlreiche Bushaltestellen und Autos zerstört oder massiv beschädigt.

Zu den Aktionen der Vandalen ist es am 6. November im Oberhausener Norden gekommen, dann in Alstaden und Buschhausen (8. bis 10. November) sowie in Holten (14. November). Der oder die Täter benutzen möglicherweise einen schusswaffenähnlichen Gegenstand, Luftdruck- oder CO2-Waffen, wie die Polizei berichtet. Die Taten sind in den meisten Fällen am späten Abend oder in der Nacht begangen worden.

So wurden in der Nacht zum 6. November an den Bushaltestellen „Bachstraße“ (Brinkstraße), „Grenzwehr“ (Einmündung Forststraße/Grenzwehr) und „Julius-Brecht-Anger“ (Buschhausener Straße) jeweils die Scheiben der Wartehäuschen zerstört.

In der Nacht zum 10. November sind geparkte Autos auf der Straße Rehmer beschädigt worden. Es fanden sich Einschusslöcher an den Autoscheiben. An der dortigen Haltestelle „Rehmer“ wurden die Scheiben zerstört; ebenso in zwei Fällen an Haltestellen an der Kewerstraße. Zudem wies ein geparkter Pkw auf der Lehmbergstraße Einschusslöcher auf.

In der Nacht zum 14. November wurde an einer Bushaltestelle an der Kurfürstenstraße die Scheiben zerstört, ebenso an der Röttgenstraße.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 suchen jetzt Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können oder Hinweise auf die Identität oder den Aufenthaltsort des oder der Täter geben können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter 0208 8260 oder als E-Mail (Postestelle.Oberhausen@polizei.nrw.de) entgegen.

