Urlaub am schottischen Loch: Gruselig auch ohne Ungeheuer

Arndt Wiebus in seiner Buchhandlung an der Sterkrader Steinbrinkstraße 249, aus der er uns mit den Empfehlungen seiner „Schmökerecke“ versorgt.

Oberhausen. Vom Urlaub im Dauerregen erzählt Sarah Moss in „Sommerwasser" und beeindruckt damit den Sterkrader Buchhändler Arndt Wiebus.

Eine Holzhütten-Feriensiedlung an einem schottischen Loch in der Provinz, ein Sommer, Dauerregen, nur eingeschränktes WLAN ermöglicht eine fragile Verbindung zur Restwelt. Ein Konvolut unterschiedlicher Hüttenbewohner, vom Kleinstkind bis zur dementiellen Greisin, vom pubertätsgeschüttelten Knaben, einer jungen Familie im beginnenden Alterungsprozess, bis zum hormonvernebelten Liebespaar, das die feuchte Holzheimstatt nicht verlässt, um der tätigen Schnittmenge seiner Gedanken zu frönen; und eine Gruppe merkwürdiger, sprachfremder Leute, die Party machen, dröhnend laut Musik hören und denen das miese Wetter wohl nichts ausmacht.

Ein engmaschiges Netz, in dem sich Spannung fängt

Blicke aus Behausungsfenstern in die verregnete Außenwelt. Man beobachtet sich und denkt sich im Innern wie außerhalb des Ferienhauses etwas dazu. All die individuellen Alltagsgedanken und inneren Gefühlsmonologe verknüpft Sarah Moss in einer präzisen Sprache zu einem engmaschigen Netz, in dem sich Spannung fängt, scharf Satirisches aufblitzen lässt. Das ungesagte Zwischenmenschliche gewinnt eine tragikomische Gestalt, die bei der Lektüre immer wieder eine vertraute Bekanntschaft mit den Lesenden nahelegt.

So entsteht, Augenblick für Augenblick ein beunruhigend deutliches Gesellschaftsporträt, gültig auch außerhalb dieser schottischen Abgeschiedenheit; so wahrhaftig wie zuweilen auch gruselig Abgründe offenlegend. Und spannend, packend, zumal es aus den scharfsichtigen Einzelbeobachtungen auf ein dramatisches Gemeinschaftserlebnis zusteuert.

Sarah Moss: Sommerwasser. Unionsverlag, 24 Euro.

