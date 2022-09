Unterwegs am Wochenende? Das ist los in Oberhausen

Oberhausen. Kälteres Wetter, aber erwärmende Termine: Am Wochenende (16. bis 18. September) passiert viel in Oberhausen. Das sind unsere fünf besten Tipps.

Top 1: Diese Fahrräder führen zum Genuss

Nicht nur das Radler wird schmecken: Fisch-Häppchen, Käsekuchen und Honig-Spezialitäten sind Teil der Genusstour, die Fahrrad-Fahrer am Samstag, 17. September, von 11 bis 18 Uhr quer durch Oberhausen führt. 30 Stationen sind dabei - zum Beispiel der Forellenhof Kiefer, die Homebar oder Florida Exclusiv Cars.

Einzige Voraussetzung: Vorher muss ein Ticket erworben. Dieses kostet im Vorverkauf 32 Euro und am Veranstaltungstag 37 Euro. Es gibt sie bei der „Tourist Information“ am Hauptbahnhof und im Centro Oberhausen.

Darin enthalten ist kostenloses Wasser an allen Haltepunkten und der Gang auf eine Toilette. Zudem gibt es bei jedem Stopp kleine Kostproben. Die Route kann man selbst planen oder Vorschlägen folgen, die unter dem Online-Routenplaner www.komoot.de/user/oberhausen zu finden sind. www.handgemachtin0208.de

Top 2: Im Box-Ring ist wieder der Bohlen los

Dieter Bohlen im Boxring? Wenn das mal gut geht. Am Freitag, 16. September, steigt ab 17.15 Uhr „Petkos Beat & Box“ in der Rudolf-Weber-Arena. Shefat Isufi boxt gegen Ryan Ford um den WM-Gürtel im Halbschwergewicht des kleineren Verbandes WBF.

Vor allem das kuriose Begleitprogramm an der Arenastraße 1 sorgt für volle Aufmerksamkeit: DSDS-Dino Dieter Bohlen spielt zwischendurch ein Mini-Konzert, Ulknudel Oliver Pocher moderiert und die Reality-TV-Stars Ennesto Monté („Promis unter Palmen“) gegen Domenico De Cicco („Die Bachelorette“) wollen ihren Kampf aus dem Sat1-Promiboxen neu auflegen. Tickets ab 38 Euro. www.rudolf-weber-arena.de

Top 3: Mit Bus und Bahn zur großen ÖPNV-Sause

125 Jahre Stadtwerke Oberhausen (Stoag) - wenn das mal kein Grund zum Feiern ist? Am Sonntag, 18. September, steigt eine Geburtstagsfete von 11 bis 17 Uhr auf dem Betriebshof an der Max-Eyth-Straße 62.

Dort warten unter anderem Fahrten mit einer Pferdepostkutsche, Kinderkarussell und Mini-Riesenrad, historische Jahrmarktbuden und eine Leitstellen-Führungen.

Außerdem: Am Sonntagvormittag gibt es einen Oldtimer-Bus- und Straßenbahnkorso quer durch Oberhausen. Eintritt frei. www.stoag.de

Top 4: Dinosaurier hauen in die Gitarrensaiten

Dinosaurier, die Gitarre spielen? Jetzt haben wir wirklich alles gesehen. Falls noch nicht, dann besteht am Sonntag, 18. September, ab 15 Uhr in der Turbinenhalle die Gelegenheit dazu. Verrückt: Hinter „Heavysaurus“ steckt ein Heavy-Metal-Konzert für Kinder, das aber auch Eltern und Großeltern erreichen möchte.

Musiker in Dinosaurier-Kostümen stimmen Hits wie „Dinos wollʼn euch tanzen sehn“ an, eine Adaption des Rock-Klassikers „Rock you like a Hurricane“ von den Scorpions. Auch „Stark wie ein Tiger“, was wie „Eye of the Tiger“ von Survivor klingt, können sich Fans anhören.

Tickets für das Konzert im Lipperfeld 23 kosten rund 23 Euro. www.turbinenhalle.de

Top 5: Kunstvolle Zeichnungen und jede Menge Kult

Klein stellen sie sich nicht gerade auf: Die Comic- und Manga-Convention nimmt Kurs auf die Luise-Albertz-Halle. Für Samstag, 17. September, haben sich immerhin 90 Aussteller und viele Zeichnerinnen und Zeichner an der Düppelstraße 1 angesagt.

Zwischen 10 und 17 Uhr werden antiquarische Comic-Hefte, Superhelden-Comics, Merchandising, Action-Figuren und Spielzeug angeboten. Cosplay-Freunde können zudem ihre Kostüme zeigen. Eintritt: 6 Euro. www.cc-oberhausen.de

