Unternehmer finanzieren die Osterfelder Winterbeleuchtung

In den Bäumen an der Gildenstraße funkelt die diesjährige Winterbeleuchtung.

Oberhausen. Bis in den März hinein sollen die Bäume im Oberhausener Stadtteil Osterfeld erstrahlen. Das Engagement hiesiger Unternehmer macht’s möglich.

Ein bisschen Licht und Glanz in die dunkle Jahreszeit bringen: Dieses Ziel verfolgt die Osterfelder Werbegemeinschaft seit einigen Jahren. Neben der Weihnachtsbeleuchtung über Gilden- und Bergstraße strahlen auch dieses Jahr dort wieder die Baumkronen.

Bis in den März hinein, so war es zumindest im vergangenen Jahr, bleiben die Lichterketten in Betrieb. Die Installationskosten sowie die laufenden Kosten für den Strom werden nicht durch öffentliche Mittel finanziert, sondern durch die private Initiative des Vereins.

Die Werbegemeinschaft Osterfeld ist ein Verein mit rund 50 aktiven Mitgliedern – Unternehmen die sich für den Stadtteil Osterfeld bemühen.