Oberhausen. Während die Polizei von Routineeinsätzen spricht, hatte die Oberhausener Feuerwehr an Silvester alle Hände voll zu tun. Unfälle auf A3 und A42.

Unruhige Silvesternacht für Einsatzkräfte in Oberhausen

Trotz guter Vorbereitungen ist der Jahreswechsel aus Sicht der Oberhausener Feuerwehr „sehr unruhig“ verlaufen. Berufsfeuerwehr und Helfer der Freiwilligen Feuerwehren mussten in der Silvesternacht bis in die frühen Morgenstunden zu insgesamt 23 Brand- und Hilfseinsätzen ausrücken. 98 Fahrten absolvierte in derselben Schicht allein der Rettungsdienst, so die Bilanz in diesem Jahr.

Insbesondere zahlreiche Containerbrände im gesamten Stadtgebiet machten den Feuerwehrleuten zu schaffen. Zu einem Großeinsatz mit 65 Rettungskräften kam es kaum eine Stunde nach Mitternacht. An der Liebknechtstraße war ein Keller in einem Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Gegen 1.16 Uhr ereilte die Leitstelle der Feuerwehr ein entsprechender Notruf.

Kellerbrand sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr

Bei Eintreffen des Löschzuges machten dichter Rauch und große Hitze es den Einsatzkräften unmöglich, über das Treppenhaus in die Wohnungen in den oberen Etagen zu gelangen. Mit Hilfe von Leitern und Drehleitern mussten schließlich 21 Menschen aus dem Haus gerettet werden. Davon hatten sich 17 Personen eine Rauchgasvergiftung zugezogen und mussten in mehrere Krankenhäuser gebracht werden. Die Wohnungen waren laut Feuerwehr nicht mehr betretbar. Einige Bewohner mussten in Notunterkünften untergebracht werden. Nach dreieinhalb Stunden war der Einsatz vorbei.

Ein Kellerbrand sorgte in der Silvesternacht für einen Großeinsatz mit 65 Rettungskräften in der Liebknechtstraße. Foto: Feuerwehr Oberhausen

Aus Sicht der Polizei verlief die Nacht zu Neujahr „ruhiger als sonst“. Es sei zu keinen gravierenden Vorfällen gekommen, teilte ein Polizeisprecher auf Anfrage mit. Insgesamt verzeichnete die Oberhausener Polizei 72 Einsätze zwischen 21 und 6 Uhr. Dabei habe es sich allerdings um „typische Routineeinsätze“ gehandelt. Gemeint sind damit etwa Ruhestörungen, Sachbeschädigungen und Streitigkeiten.

Schwere Verkehrsunfälle auf A3 und A42

Zu Chaos kam es in der Silvesternacht auf den Autobahnen. Gegen drei Uhr sorgte eine Massenkarambolage mit 18 Verletzten – fünf davon schwer – auf der A3 für Stillstand. Die Feuerwehr Oberhausen half aus und schickte einen Bus zur Einsatzstelle in Richtung Duisburg, in dem sich die unverletzten Autofahrer aufwärmen konnten.

Einen weiteren schweren Verkehrsunfall gab es nahezu zeitgleich auf der A42 zwischen Bottrop und Oberhausen. Dort krachten zwei Autos im Nebel ineinander. Neun Menschen erlitten Verletzungen, einer von ihnen wurde laut Feuerwehr schwer verletzt. Zur Unfallzeit soll die Sichtweite nur etwa fünf Meter betragen haben. Die A42 war zeitweise voll gesperrt.