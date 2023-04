Unfallflucht nach Kollision: Ermittler spüren Frau auf

Oberhausen. Schnelle Fahndung nach Unfallflucht: Zeugen halfen, eine Frau zu finden, die offenbar für eine Kollision in Oberhausen verantwortlich ist.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen hat jetzt eine Frau ausfindig machen können, die mutmaßlich eine Unfallflucht in Oberhausen begangen hat.

Am Freitagmittag, 31. März, war es an der Einmündung von Markgrafenstraße und Biefangstraße zu dem entsprechenden Unfall gekommen. Ein Bus für Schüler- und Behindertentransporte hielt an dieser Einmündung an. Zeitgleich wollte eine Autofahrerin von der Biefangstraße in die Markgrafenstraße abbiegen.

Dabei sei das Fahrzeug der Frau mit dem haltenden Transporter kollidiert. Zum Glück sei niemand verletzt worden, doch es sei ein erheblicher Sachschaden entstanden, berichtet die Polizei. Statt anzuhalten sei die Unfallverursacherin einfach weitergefahren und habe den Transporterfahrer sowie weitere Zeugen geschockt zurückgelassen, berichtet die Polizei.

Unfallflüchtige mit Hilfe von Zeugen gefunden

Leider konnten Zeugen nur Fragmente des Kennzeichens sowie die Automarke erkennen. Das Verkehrskommissariat verfolgte diese Spur und ermittelte ein passendes Fahrzeug, bei dem beide Hinweise zutrafen. Das Kuriose: Die Fahrerin des Wagens ist nur 20 Minuten nach dem Oberhausener Unfall in der Nachbarstadt Duisburg – im Zuge eines dortigen Verkehrsdeliktes – angehalten worden.

Es stellte sich heraus, dass die Frau, die in Duisburg mit einem bereits stark beschädigten Auto unterwegs war, zuvor Alkohol konsumiert hatte. Auch die Beschreibung ihres Aussehens passte zu der Unfallfahrerin. Für die Ermittlerinnen und Ermittler ein Erfolg. Die Frau wird sich nun für den Unfall in Oberhausen verantworten müssen.

