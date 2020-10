Polizei Unfallflucht an der Mellinghofer Straße: Zeugen gesucht

Oberhausen. Nach kurzem Zwischenstopp setzt ein Unfallfahrer an der Mellinghofer Straße seine Fahrt einfach fort. Die Polizei ermittelt nun und sucht Zeugen.

Unfallflucht im östlichen Stadtgebiet von Oberhausen: In einem Fall besonders großer Rücksichtslosigkeit ermittelt das Verkehrskommissariat.

Eine 56-jährige Fahrradfahrerin war am Donnerstag, 22. Oktober, gegen 15 Uhr auf dem Radweg der Mellinghofer Straße unterwegs. Parallel fuhr ein Fahrer mit einem Pritschenwagen in gleicher Richtung und bog dann mit dem Fahrzeug nach rechts in die Wehrstraße ein.

Als die Fahrradfahrerin bei Grün die Ampel überquerte, sei es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug gekommen, bei dem die Radfahrerin zu Boden stürzte und glücklicherweise nur leicht verletzt worden sei, so die Polizei. Der Autofahrer habe kurz an der rechten Straßenseite angehalten und und sei daraufhin von einer Zeugin auf den Unfall angesprochen worden. Der etwa 24 bis 28 Jahre alte Fahrer habe jedoch erwidert, dass er ja wohl bemerkt hätte, wenn er jemanden umgefahren hätte. Daraufhin habe der Mann seine Fahrt einfach fortgesetzt, ohne sich weiter um die Unfallfolgen zu kümmern.

Polizei fragt: Wer ist der Halter des Pritschenwagens?

Die Ermittler suchen jetzt nach Zeugen und fragen: „Haben Sie den besagten Unfall beobachtet? Können Sie Hinweise auf die Identität oder den Aufenthaltsort des Unfallfahrers geben? Kennen Sie den Abstellort oder den Halter des Unfallwagens?“

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat unter 0208 8260 oder als E-Mail entgegen: Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de