Fahndung Unfallflucht am Kreisverkehr Biefang: Polizei sucht Zeugen

Oberhausen. In den frühen Morgenstunden hat es eine Unfallflucht am Kreisverkehr in Oberhausen-Biefang gegeben. Ein Radfahrer ist leicht verletzt worden.

Nach einer Unfallflucht im Stadtteil Biefang sucht die Polizei mögliche Zeugen des Geschehens. Am Freitagmorgen, 5. Mai, war ein 49-jähriger Radfahrer gegen 6.20 Uhr auf der Königstraße unterwegs. Im Kreisverkehr am Rathenau-Platz näherte sich ein Fahrzeug. Ohne auf den Radfahrer zu achten, der ebenfalls den Kreisverkehr befuhr, bog der Autofahrer in die Kurfürstenstraße ab. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer zu Boden stürzte und sich leicht verletzte.

Der Autofahrer habe nur kurz angehalten, ohne aus seinem Fahrzeug auszusteigen. Er habe den Radfahrer in einer fremden Sprache angesprochen, die dieser nicht verstand. Anschließend sei der Mann einfach in Richtung Kurfürsten-/Siegesstraße weitergefahren, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Rotes Auto mit defektem Außenspiegel auf der rechten Seite

Das Fahrzeug des gesuchten Mannes ist rot, der rechte Fahrzeugspiegel hing herunter. Der Unfallflüchtige konnte wie folgt beschrieben werden: 40 bis 45 Jahre alt, osteuropäisches Erscheinungsbild, ca. 175 cm groß, dünne Statur, dunkles Haar.

Wer Angaben zu dem Unfall machen oder Hinweise zum Unfallflüchtigen geben kann, sollte sich schnellstmöglich bei der Polizei Oberhausen melden. Das Verkehrskommissariat ist unter 0208-8260 erreichbar oder per E-Mail unter poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de

