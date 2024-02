Unfallflucht: 69-Jährige schwer verletzt und liegen gelassen

Oberhausen In Oberhausen wollte eine Frau mit ihrem Hund die Straße überqueren. Dabei wurde sie von einem Kastenwagen erwischt. Der Fahrer flüchtete.

Im Oberhausener Norden ist eine 69-jährige Frau von einem weißen Kastenwagen erfasst worden. Der Fahrer hielt nach dem Unfall aber nicht an, sondern flüchtete und ließ die schwer verletzte Frau am Boden liegen. Die Polizei Oberhausen sucht deshalb Zeugen der Unfallflucht.

Der Unfall ereignete sich am Montag, 5. Februar 2024, gegen 18.20 Uhr in Klosterhardt-Nord. Die 69-jährige Frau wollte mit ihrem Hund die Harkortstraße in Höhe der Hausnummer 125 überqueren. Dabei wurde sie laut Polizeibericht von einem vorbeifahrenden, weißen Kastenwagen seitlich erfasst und zu Boden geschleudert. Der Fahrer flüchtete mit dem Wagen. Nach einer ersten Behandlung durch den alarmierten Rettungsdienst vor Ort, wurde die Fußgängerin schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Hund blieb unverletzt. Die Harkortstraße musste in beide Richtungen gesperrt werden.

Unfallflucht: Kastenwagen hat Essener Kennzeichen

Das zuständige Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen bittet um Hinweise und veröffentlicht folgende Angaben zum flüchtigen Fahrzeug: Wahrscheinlich weißer Mercedes-Benz Sprinter Modellreihe 906 (2006-2018) mit Seitenscheiben/Sitzplätzen und Kennzeichen E- (Städtekennung Essen). Hinweise können telefonisch übermittelt werden (0208 8260) oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen