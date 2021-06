Unfall mit E-Scooter in Oberhausen: 56-Jähriger notoperiert

(Symbolbild) Ein 56-Jähriger hat sich am Sonntagabend in Oberhausen schwer verletzt, nachdem er mit einem E-Scooter gestürzt war.

Oberhausen. Bei einem Unfall mit einem E-Scooter hat sich ein Mann in Oberhausen lebensgefährlich verletzt. Er wurde noch in der Nacht notoperiert.

Ein 56-Jähriger ist am Sonntagabend in Oberhausen mit einem E-Scooter schwer gestürzt. Dabei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen am Kopf zu. Die Polizei Oberhausen teilte in der Nacht mit, dass der Mann die Grenzstraße an der Ampel auf Höhe der Hausnummer 61 überquerte. Auf der anderen Straßenseite stieß der Vorderreifen des E-Scooters gegen den erhöhten Bürgersteig. Der Fahrer stürzte über den Lenker, schlug mit dem Kopf zuerst auf die Straße auf und blieb bewusstlos liegen.

Eine Zeugin habe die zufällig vorbei kommende Polizeistreife auf den Mann aufmerksam gemacht, heißt es in der Mitteilung. Die Beamten leisteten Erste Hilfe und riefen einen Rettungswagen. Untersuchungen des Verletzten im Krankenhaus ergaben lebensgefährliche Verletzungen im Schädelbereich, die eine Notoperation erforderlich machten.

Zum Zeitpunkt des Unfalls habe der Fahrer keinen Helm getragen und sei „offensichtlich alkoholisiert“ gewesen, so die Polizei. Die Ermittlungen werden durch das zuständige Verkehrskommissariat geleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Oberhausen unter der Telefonnummer 0208 826-0 entgegen.

