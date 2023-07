Die A3 bei Oberhausen war in der Nacht zu Freitag nach einem Unfall gesperrt.

Polizeieinsatz Unfall auf der A3 bei Oberhausen: Auto fährt in Leitplanke

Oberhausen. Ein missglücktes Überholmanöver hat in der Nacht zu Freitag zu einem Unfall auf der A3 bei Oberhausen geführt. Ein Autofahrer wurde verletzt.

Nach einem Verkehrsunfall war die A3 zwischen Kreuz Kaiserberg und Oberhausen-Lirich in Richtung Oberhausen in der Nacht gesperrt. Ein Autofahrer habe in der Nacht zum Freitag ein anderes Auto mit seinem Wagen überholt und dabei geschliffen, teilte die Polizei mit.

Der überholte Wagen sei daraufhin in eine Leitplanke gefahren. Das Fahrzeug habe Treibstoff verloren und die Fahrbahn sei voller Trümmerteile gewesen, hieß es. Der Fahrer des Unfallwagens habe sich zudem leicht verletzt. (dpa)

