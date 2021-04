Unfall auf A42: Auto überschlägt sich - sechs Verletzten

Oberhausen. Auf der A 42 in Oberhausen kam es am Montagabend zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Sechs Menschen wurden verletzt.

Auf der Autobahn 42 hat es am Montagabend einen Unfall gegeben: In Fahrtrichtung Kamp-Lintfort kam es um 19 Uhr in Höhe der Ausfahrt Oberhausen-Zentrum zu einem Verkehrsunfall mit zwei Autos. Aus bisher ungeklärter Ursache hatte sich eines der beiden Fahrzeuge überschlagen. Die fünf Insassen des Fahrzeugs konnten sich selbstständig befreien. Sie und der Fahrer des anderen beteiligten Pkw wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Die Autobahn war für die Dauer des Einsatzes gesperrt.

Fast zeitgleich kam es in Fahrtrichtung Dortmund zu einem Zwischenfall. An der Ausfahrt Neue Mitte hatte sich ein Lkw-Fahrer den Tank aufgerissen.

Brand im Wertstoffhof

Außerdem musste die Feuerwehr zu einem Brand im Wertstoffhof an der Buschhausener Straße ausrücken. Gegen 18.15 Uhr kam es dort zu einem Brand in einer Schreddermaschine. In der Maschine hatte Unrat Feuer gefangen. Nach zwei Stunden war der Einsatz beendet.(red)