Und plötzlich stößt der Radfahrer eine Radlerin zu Boden

Die Polizei sucht Zeugen für einen merkwürdigen Vorfall an der Mülheimer Straße. Die Tat ereignete sich am Montag, 17. Mai.

Oberhausen. Merkwürdiger Vorfall auf der viel befahrenen Mülheimer Straße: An einer Straßenecke wird eine Radlerin (58) umgeworfen. Die Polizei sucht Zeugen.

Merkwürdiger Vorfall an einer belebten Kreuzung in Oberhausen: Die Ermittler vom Oberhausener Verkehrskommissariat suchen jetzt Zeugen, die am Montagnachmittag die Gewalttat an der Straßenecke Mülheimer Straße/Hermann-Albertz-Straße beobachtet haben.

Dort ist gegen 16.25 Uhr eine 58-jährige Radfahrerin, die an einer roten Ampel wartete, plötzlich von einem anderen Radfahrer zu Boden gestoßen worden. Der Angreifer regte sich noch lautstark darüber auf, dass sein Opfer ihm zuvor angeblich die Vorfahrt genommen habe. Dann flüchtete er.

Der Gesuchte hat nach Angaben der Polizei ein europäisches Erscheinungsbild und wird auf etwa 60 Jahre geschätzt. Er war ca. 1,75 bis 1,80 Meter groß. Seine Haare waren länger, ziemlich grau und ungepflegt. Er trug eine helle Jacke und einer dunklen Hose.

Die Ermittler setzen jetzt darauf, dass Autofahrer und andere Passanten weitere Hinweise geben können – und hoffen auf Anrufe von Zeugen unter 0208-826-0 oder auf Mail-Eingänge unter poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

