Unbekanntes Pärchen entreißt Seniorin (80) die Handtasche

Brutaler Überfall in Alt-Oberhausen: Ein unbekanntes Pärchen hat am Freitag einer Seniorin (80) auf der Paul-Reusch-Straße die Handtasche entrissen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Tatgeschehens.

Zu dem Überfall ist es am Freitagnachmittag, 12. März, gekommen. Auf äußerst gewaltsame Weise entriss das schwarz gekleidete Pärchen (20 bis 30 Jahre alt) der 80-Jährigen die Handtasche und flüchtete in Richtung Hermann-Albertz-Straße. Die Seniorin sei infolge des skrupellosen Angriffs verletzt worden, berichtet die Polizei Oberhausen.

Raubkommissariat ermittelt

Die Ermittler des Raubkommissariats suchen jetzt dringend Zeugen und fragen: Wer hat am Freitag, 12. März, zur Mittagszeit einen Mann und eine Frau mit langen schwarzen Haaren in Tatortnähe beobachtet? Wer kann Hinweise auf die Identität oder den Aufenthaltsort der 20 bis 30 Jahre alten Räuber geben? Hinweise nehmen die Ermittler unter 0208 8260 oder als E-Mail an die Adresse Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de entgegen.