Unbekannte vergiften Bäume: Platanen müssen gefällt werden

So sahen die vergifteten Bäume an der Hamburger Straße kurz nach dem Giftanschlag im Juni 2022 aus.

Oberhausen. Stattliche alte Bäume müssen in Oberhausen gefällt werden. Grund: Unbekannte haben die Platanen vergiftet. Zudem kreist am Centro die Säge.

Lange haben die Experten der Stadt Oberhausen um den Erhalt von vier vergifteten Bäumen an der Hamburger Straße gekämpft. Doch die stattlichen, rund 70 Jahre alten Platanen sind nicht mehr zu retten. Unbekannte hatten im Juni 2022 Gift ins Wurzelwerk gefüllt, die Bäume verloren daraufhin ihre Blätter und starben ab. >>> Zum Nachlesen: Oberhausen: Unbekannte Täter vergiften 70 Jahre alte Bäume

Die Tat löste im vergangenen Sommer große Empörung aus. Bei einer Routinekontrolle wurden die Schäden an den Platanen entdeckt. Fünf Bäume an der Hamburger Straße und eine an der Tulpenstraße wurden demnach vermutlich mit einem Akkubohrer aufgebohrt, um anschließend ein Pflanzengift in die Bohrlöcher zu füllen. Einzig der Baum an der Tulpenstraße hat den Anschlag überlebt. Experten der zuständigen Servicebetriebe Oberhausen (SBO) haben die Platane kontinuierlich gewässert, um das Gift ausreichend zu verdünnen. >>> Aus dem Archiv: Vergiftete Bäume in Oberhausen: Stadt kämpft um Erhalt

Oberhausen fällt vergiftete Bäume ab Montag, 10. Juli 2023

Anders an der Hamburger Straße: Ein Baum wurde dort bereits gefällt. Aber nun müssen auch die vier weiteren fallen. Das erklärt die Stadt in einer schriftlichen Mitteilung. Die Arbeiten dazu beginnen am Montag, 10. Juli. Die Täter wurden bislang nicht gefunden, die Stadt hatte im vergangenen Jahr Anzeige gegen unbekannt erstattet.

Und auch in der Neuen Mitte müssen ab Montag Bäume gefällt werden. Ihnen ist zwar kein Gift, dafür aber ein Bakterium zum Verhängnis geworden: 26 Rosskastanien am Centro, genauer an der Straße Alte Walz, sind vom sogenannten „Pseudomonas syringae Bakterium“ befallen. Die Baumexperten der Stadt erklären: „Das Bakterium verursacht an den Bäumen großflächige so genannte Rindennekrosen (absterbendes Gewebe), die zu Versorgungsdefiziten mit Wasser und den darin gelösten Nährstoffen im Kronenbild führen.“ Die Bäume verkümmern und sterben langsam ab.

