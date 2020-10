Unbekannte schlagen in Oberhausen Autoscheiben ein

Oberhausen. Kriminelle sollen in der Oberhausener Innenstadt mehrere Autoscheiben eingeschlagen haben. Die Polizei Oberhausen sucht Zeugen.

Eine Serie von Diebstählen aus geparkten Autos beschäftigt seit einiger Zeit die Ermittler vom Kriminalkommissariat 22. Wie die Polizei berichtet, sollen Kriminelle im gesamten Innenstadtbereich in den vergangenen Wochen Autoscheiben eingeschlagen haben, um so an die Gegenstände in den Fahrzeuginnenräumen zu gelangen.

In der Nacht von Montag, 19. Oktober, auf Dienstag, 20. Oktober, wurden nach Angaben der Polizei Taten am Lickenberg und Franzenkamp sowie der Mühlheimer Straße, Roonstraße, Theresenstraße, Friedenstraße, Friedrich-Karl-Straße / Helmholtzstraße, Altenberger Straße und Lohstraße angezeigt.

Die Polizei Oberhausen sucht Zeugen

Jetzt suchen die Ermittler vom Kriminalkommissariat 22 Zeugen. Bürger, die verdächtige Personen an den Tatorten beobachtet haben oder Hinweise auf den oder die Verursacher geben können, sollen sich mit der Polizei in Verbindung setzen.

Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 0208 / 8260 oder mit einer E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de beim Kriminalkommissariat 22 zu melden.

