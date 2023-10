Umstrittener Iran-Rapper in Oberhausen: Immer mehr Protest

Der iranische Rapper Amir Tataloo soll am 28. Oktober ein Konzert in der Rudolf-Weber-Arena am Centro Oberhausen geben. Doch es formiert sich immer breiter werdender Protest.

Der iranische Rapper Amir Tataloo soll am 28. Oktober ein Konzert in der Rudolf-Weber-Arena am Centro Oberhausen geben. Doch gegen den Auftritt formiert sich immer breiter werdender Protest. Der Sänger ist umstritten, Kritiker werfen ihm Frauenfeindlichkeit und Nähe zum iranischen Regime vor. Nach SPD-Landtagsabgeordnetem Stefan Zimkeit kritisieren nun auch die Jungen in der CDU das Arena-Konzert.

Nunzio Cavallo, Vorsitzender der Jungen Union Oberhausen (JU), meldet sich zu Wort. „Es ist im höchsten Maße problematisch, dass einem iranischen Rapper, der bekanntermaßen die Gewalt und die Unterdrückung des iranischen Regimes unterstützt, in Oberhausen eine Bühne geboten wird“, schreibt Cavallo. Die Meinungsfreiheit sei im Rechtsstaat Deutschland eines der höchsten Güter. Es sei daher unfassbar, „dass Gegnerinnen des Konzertes mit dem Tod bedroht worden sind.“ >>> Zum Nachlesen: Iranischer Rapper kommt nach Oberhausen: Wirbel um Petition

Iranischer Rapper in Oberhausen: Protest vor dem Rathaus geplant

Tatsächlich berichten Frauenrechtlerinnen von massiven Bedrohungen. Kritikerinnen und Kritiker planen für den 18. Oktober eine Protest-Aktion vor dem Oberhausener Rathaus. Sie fordern die Absage des Konzertes. Die bekannte Frauenrechtsaktivistin Mina Ahadi hat dafür eine Petition auf der Internetseite change.org gestartet, die bislang fast 65.000 Menschen unterzeichnet haben. Findet das Konzert statt, wollen sie auch dort protestieren. >>> Zum vorherigen Bericht: Konzert von Amir Tataloo: Protest vor dem Rathaus angekündigt

Rapper Amir Tataloo ist in seiner Heimat Iran durchaus populär, seine Videos im Netzwerk Youtube werden millionenfach angesehen. Kritiker werfen ihm allerdings wiederholt verbale Angriffe auf Frauen in den sozialen Netzwerken vor. Auf Bildern posiert er mit den iranischen Machthabern.

„Jin, Jiyan, Azadî - Frauen, Leben, Freiheit!“

Die Junge Union „solidarisiert sich mit den unterdrückten Iranerinnen und Iranern und stellt klar, dass es in Oberhausen keinen Platz für das Zelebrieren von Gewaltverherrlichung und Unterdrückung gibt.“ JU-Vorsitzender Nunzio Cavallo schließt seine Mitteilung mit dem aus der kurdischen Frauenbewegung stammenden politischen Slogan „Jin, Jiyan, Azadî - Frauen, Leben, Freiheit!“ Seit dem gewaltsamen Tod der jungen Iranerin Jina Mahsa Amini kämpfen Iranerinnen und Iraner mit diesem Slogan um Freiheit und Gleichberechtigung in ihrem Land.

Bereits in der vergangenen Woche hatte die Rathaus-Spitze auf den Protest reagiert: Die Stadt spreche sich klar gegen Gewalt, Unterdrückung und Frauenfeindlichkeit aus. Doch gegen Konzerte von Privatpersonen auf privaten Bühnen könne sie nicht ohne juristisch belastbaren Grund vorgehen. Und die Arena? Die Verantwortlichen erklärten vor wenigen Tagen auf Anfrage unserer Redaktion: Das Arena-Programm biete ein breites Spektrum. Die Ansichten und Meinungen der Künstler seien ihre eigenen und würden nicht von der Spielstätte geteilt.

