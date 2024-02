Ukrainer (17) erstochen: Das ist über die Tat bekannt

An der Bushaltestelle am Willy-Brandt-Platz vor dem Oberhausener Hauptbahnhof kam es zur tödlichen Auseinandersetzung. Ein 17 Jahre alter Ukrainer starb.

Oberhausen Am Wochenende wurde ein Basketballspieler aus der Ukraine in Oberhausen erstochen. Tatverdächtig ist ein Schüler. Das ist bekannt.

Volodymyr Yermakov floh vor den Bomben in seiner Heimat und starb in dem Land, in dem er sich sicher glaubte. Am Samstagabend wurde der Ukrainer vor der Bushaltestelle am Oberhausener Hauptbahnhof erstochen. Er wurde nur 17 Jahre alt. Sein Basketballverein Art Giants Düsseldorf trauert.

Wer ist tatverdächtig?

Bereits am Sonntagmorgen nahm die ermittelnde Polizei Essen zwei Tatverdächtige fest: Einen 15 Jahre alten Deutsch-Türken aus Gelsenkirchen und einen 14 Jahre alten Deutsch-Griechen aus Herne. Beide wurden an ihren Wohnorten festgenommen, nachdem die Polizei unter anderem Videomaterial ausgewertet hat. Der 14-Jährige wurde anschließend seinen Eltern wieder übergeben. Der dringende Tatverdacht erhärtete sich nicht, er soll nicht mit dem Messer zugestochen haben. Der 15-Jährige indes sitzt in Untersuchungshaft. Ermittelt wird gegen ihn wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung.

Was ist über den 15-jährigen Tatverdächtigen bekannt?

Der 15-Jährige soll bereits sehr oft mit der Polizei in Kontakt gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft Essen sagt, er sei „erheblich kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten“. Die Bild-Zeitung berichtet davon, dass der Jugendliche bekannt dafür sei, Körperverletzungen und Raubdelikte begangen zu haben. Er sei von der Polizei als Intensivtäter eingestuft worden.

Was ist über das Motiv bekannt?

Die ukrainische Seite vermeldete in einem ersten Facebook-Beitrag, dass die Ukrainer angegriffen wurden, „nur weil sie Ukrainer sind“. Der Basketballverband aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew schrieb zunächst von „acht jungen Menschen mit arabischem Aussehen“ und korrigierte den Post später: Nach vorläufigen Erkenntnissen handele es sich um „Jugendliche nicht-deutscher Herkunft“. Die Aussage, dass sie wegen ihrer Herkunft angegriffen wurden, bleibt allerdings in der Veröffentlichung bisher stehen.

Allerdings: Polizei und Staatsanwaltschaft Essen liegen keine Hinweise auf ein fremdenfeindliches Motiv vor. In einer Mitteilung von Dienstagvormittag heißt es: „Nach umfangreichen Zeugenvernehmungen und Auswertungen von Beweismitteln gibt es derzeit keine konkreten Hinweise auf eine fremdenfeindlich motivierte Tat. Aktuell deutet alles auf eine spontane Gewalteskalation des 15-jährigen Haupttäters hin.“ Die Behörden würden unentwegt an der Aufklärung des Falles arbeiten.

Einem Bericht der Bild-Zeitung zufolge soll der 15-Jährige ohne erkennbares, nachvollziehbares Motiv gehandelt haben. Die Zeitung zitiert einen Polizisten mit den Worten: „Der Angreifer hat bewusst die Auseinandersetzung mit den deutlich älteren, größeren und sportlicheren Ukrainern gesucht und dann sofort rücksichtslos das Messer eingesetzt. Und von Reue war bei der Festnahme nichts zu spüren.“

Wie lief die Tat ab?

Neben dem Ukrainer wurde noch ein 18-jähriger Teamkollege schwer verletzt. Der Ukrainer wird laut eines Sprechers des ukrainischen Außenministeriums in einem Krankenhaus behandelt. Seine Lage soll stabil sein.

Nach Angaben der Bild-Zeitung fuhren beide Basketballer mit dem Bus vom Centro zum Hauptbahnhof, um von dort nach Düsseldorf weiterzufahren. Schon im Bus kam es zu Streitereien. An der Bushaltestelle vor dem Oberhausener Hauptbahnhof eskalierte die Auseinandersetzung. Zwei Jugendliche sollen den Ukrainern zu Hilfe geeilt sein: ein 14-jähriger Syrer und eine 13-jährige Deutsch-Libanesin. Sie erlitten ebenfalls schwere Verletzungen, da sie ebenfalls mit dem Messer attackiert wurden. Laut Bild-Zeitung erlitten sie sogenannte Abwehrverletzung an Armen und Händen. Einer konnte das Krankenhaus bereits verlassen.

