Ukraine-Krieg: Schlagerstar Helene Fischer versteigert Award

Schlagerstar Helene Fischer spendet nach ihren Konzerten in Oberhausen den „Sold-Out-Award“ und will damit Kindern in der Ukraine helfen. Der Erlös aus der Auktion kommt dem Verein „Oberhausen hilft“ zu, der seit Ausbruch des russischen Angriffskriegs Spenden für Kinder in Saporishja sammelt. Mit dem Geld kauft der Verein Hilfsgüter wie Windeln und Babynahrung. Diese werden anschließend in die ukrainische Partnerstadt von Oberhausen transportiert.

Hier geht es zur Online-Auktion:www.unitedcharity.de/Auktionen/Helene-Fischer-Award

Den Award hatte die derzeit verletzte Schlagersängerin nach ihren gefeierten Konzerten in Oberhausen erhalten. Zwischen dem 23. und dem 28. Mai trat die 38-Jährige in der Rudolf-Weber-Arena auf. Alle Konzerte waren ausverkauft – dafür gab’s den Award.

Helene Fischer versteigert Award: Bildrahmen ist signiert

Der große Bildrahmen mit dem Award und einem Foto aus dem Konzert ist handschriftlich signiert. „Tausend Dank - Helene Fischer“, steht auf der Schutzscheibe. Der Starttermin ist noch nicht festgelegt. Als geschätzter Wert wird auf der Internet-Plattform „United Charity“ 1000 Euro angegeben.

Die Auktion reiht sich in anderen Versteigerungen des Vereins. Derzeit läuft auf derselben Internet-Plattform eine Auktion für ein Handball-Trikot der Deutschen Nationalmannschaft. In der Vergangenheit wurde auch ein Trikot der Deutschen Hockey-Nationalmannschaft versteigert.

Der Verein hat mehr als eine halbe Million Euro an Spenden eingesammelt und ausgegeben. Die Hilfsgüter werden von einer Partnerorganisation in Saporishja an Kinder aus Waisenhäusern, Krankenhäusern und hilfsbedürftigen Familien verteilt. Die Lage in Saporishja hat sich zuletzt verschlechtert, weil der Karochwska-Stausee beschossen wurde. In der Region Saporishja kämpfen ukrainische Truppen gegen die russische Armee, die Stadt selbst wird immer wieder beschossen.

