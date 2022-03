Ukraine-Krieg: Linke in Oberhausen gegen Russland-Sanktionen

Auch in Oberhausen sind am Montag rund 1000 Menschen auf die Straße gegangen, um für den Frieden in der Ukraine zu demonstrieren.

Oberhausen. Die Linken in Oberhausen halten Sanktionen gegen Russland für kein gutes Mittel, den Krieg zu beenden. Oberbürgermeister Schranz wird kritisiert.

Die Oberhausener Linken sprechen sich in Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine gegen an Russland gerichtete Sanktionen und Embargos aus. Diese seien „Teil der Eskalationsspirale, die es zu durchbrechen gilt. Deswegen lehnen wir sie ab“, sagt Ratsfrau Petra Marx. Sie verweist etwa auf die Ankündigung der Energieversorgung Oberhausen, auf russisches Gas verzichten zu wollen.

„Sanktionen werden ohnehin nicht die Reichen und Mächtigen in Russland treffen, sondern die gemeine Bevölkerung, die oftmals nicht viel besitzt und vielleicht noch selbst gegen den Krieg eingestellt ist“, begründet Marx ihre Einstellung. Die Linken kritisieren Oberbürgermeister Daniel Schranz, der bei einer Friedensdemo am Montagabend das Vorgehen der deutschen Außenpolitik ausdrücklich gelobt hatte.

Mehr zum Krieg in der Ukraine aus Oberhausener Sicht

„Äußerst besorgt“ sei die Fraktion über die politischen Entscheidungen der Bundesregierung, 100 Milliarden Euro in die Aufrüstung der Bundeswehr zu investieren und Waffenlieferungen in die Ukraine zu genehmigen. Damit mache sich Deutschland „zur Kriegspartei in diesem Konflikt“, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung der Linken.

Die Sonderzahlung an die Bundeswehr belege, „dass in den letzten zwei Jahren der Pandemie durchaus mehr Geld für Corona-Hilfen drin gewesen wäre, wie wir Linke gefordert haben“, meint Linken-Fraktionschef Yusuf Karacelik. Das Geld werde am Ende in den Bereichen Soziales, Bildung und Gesundheit fehlen – auch in Oberhausen. „Was für eine kurzsichtige und gefährliche politische Entscheidung.“

