Am 24. Februar gibt es eine Solidaritäts-Kundgebung für die Ukraine in Oberhausen (Symbolbild).

Solidarität Ukraine-Krieg: Große Soli-Kundgebung in Oberhausen geplant

Oberhausen. Genau ein Jahr nach dem Angriff Russlands auf die gesamte Ukraine gibt es in Oberhausen eine Soli-Kundgebung mitten in der Innenstadt.

Um ihre Solidarität mit der Ukraine zu demonstrieren, planen die Jugendorganisationen mehrerer Ratsparteien eine Solidaritäts-Kundgebung mitten in der Innenstadt von Oberhausen: Am 24. Februar, also genau ein Jahr nach dem Beginn des völkerrechtswidrigen Angriffs Russlands auf die gesamte Ukraine, sollen sich möglichst viele Menschen auf dem Friedensplatz versammeln. Die Kundgebung beginnt um 18 Uhr.

Dazu laden die Jusos (SPD), die Junge Union (CDU) und die Julis (FDP) ein. Die Grüne Jugend beteiligt sich mit einem Redebeitrag. „Wir wollen den Menschen in der Ukraine und denen, die zu uns gekommen sind, ein Signal senden“, schreiben die Jusos in ihrer Ankündigung: „Wir stehen weiter fest an eurer Seite!“ Und: „Wir laden die gesamte demokratische Stadtgesellschaft ein, gemeinsam mit uns dieses Zeichen zu setzen und jenseits von politischen Debatten solidarisch zu sein.“

