Ukraine: Diskussion mit NRW-Europaminister Holthoff-Pförtner

Oberhausen. Kurz vor der Landtagswahl können Bürger bei einer CDU-Veranstaltung in Oberhausen den NRW-Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner treffen.

Interessierte Bürger können an diesem Donnerstag, 12. Mai 2022, ab 18.30 Uhr mit NRW-Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner (CDU) über die aktuelle Lage in der Ukraine und die Auswirkungen auf Deutschland und EU diskutieren.

Die Veranstaltung der CDU Oberhausen im Rahmen ihres Wahlkampfes für die NRW-Wahl am 15. Mai findet im Bistro Jahreszeiten, An der Guten Hoffnung 8, in Sterkrade statt. Wer teilnehmen möchte, muss sich allerdings anmelden – eine Mail an anmeldung@cdu-oberhausen.de reicht, oder man ruft unter 0208-200948 an. Nach dem völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine analysiert der 73-jährige Jurist, wie sehr sich die Weltenlage verändert hat. Welche Rolle kann und muss Deutschland übernehmen?

