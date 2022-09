Übergangs-Polizeiwache in Oberhausen-Sterkrade eröffnet

Besucher der Polizeiwache Nord in Oberhausen-Sterkrade finden seit Dienstagabend eine Übergangswache auf dem Hof des Bestandsgebäudes auf dem Wilhelmplatz.

Oberhausen. Die Polizeiwache Nord zieht aufgrund von Renovierungsarbeiten vorläufig vor das Bestandsgebäude. Was Besucher beachten sollten.

Die Polizeiarbeit in Oberhausen-Sterkrade erfolgt ab sofort in einer Übergangs-Polizeiwache auf dem Wilhelmplatz. Aufgrund einer Kernsanierung des Bestandsgebäudes finden Bürgerinnen und Bürger die Polizeiwache Nord sowie den Bezirksdienst seit Dienstagabend, 13. September, auf dem Hof des bereits bekannten Gebäudes. Die Polizei steht hier 24 Stunden am Tag zur Verfügung.

Um die Interim-Wache zu betreten, sollen Besucher nach Auskunft der Polizei Oberhausen klingeln und müssen nach Öffnen der Tür eine Schleuse passieren. Über soziale Medien veröffentlichte die Polizei ein Video, das den richtigen Weg weisen soll. Vor Ort hängen zudem Hinweisschilder. Ein barrierefreier Zugang ist nur über die Wilhelmstraße möglich, hierzu müssen Besucher der Wache rechtsseitig an dem Gebäude vorbeigehen. Nach wenigen Metern befindet sich der Eingang auf der linken Seite. Wer mit dem Auto anreist, sollte beachten, dass das Parken im Innenhof nur für Streifenwagen und andere dienstliche Fahrzeuge der Polizei gestattet ist.

