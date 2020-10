Der eine oder andere Oberhausener wird ihm bereits begegnet sein: „Mr. Fill“ steht seit einigen Tagen vor dem Eingang des Hauptbahnhofs. Dabei handelt es sich um einen solarbetriebenen Pressmüll-Papierkorb des gleichnamigen Herstellers aus dem niederländischen Culemborg. Die Wirtschaftsbetriebe Oberhausen (WBO) reagieren damit auf die Müllproblematik in der Stadt. Denn gerade in der Innenstadt und am Hauptbahnhof kommt es immer wieder vor, dass die Papierkörbe überquellen, obwohl diese teils mehrmals am Tag geleert werden. „Mr. Fill“ soll dem mit modernster Technik entgegenwirken.

„Push me down“ (zu Deutsch: Drück mich runter) steht unten am Fußtritt des High-Tec-Mülleimers, mit dem sich die große Müllklappe öffnen lässt, ohne dass der Mülleimer ansonsten berührt werden muss. Damit soll auch ein Beitrag zum Schutz vor Coronaviren im öffentlichen Raum geleistet werden. Nach dem Einwurf presst der Papierkorb automatisch den Müll zusammen und sorgt dafür, dass noch mehr Abfall in die Tonne passt. Dadurch erhöht sich das Volumen, das die Tonne aufnehmen kann, laut Hersteller um das Sechs- bis Siebenfache im Vergleich zu einer normalen Tonne ohne Presswerk.

Neuer Mülleimer vor dem Hauptbahnhof: Extra-Einwurfloch für Zigarettenkippen

Der nur über die Klappe zu öffnende Behälter verhindert zudem Streumüll: Eingeworfener Abfall wie Mundschutzmasken, Einmalhandschuhe oder Pappbecher werden nicht vom Wind erfasst, sodass Fußgängerzonen sauber bleiben. Auf halber Höhe gibt es außerdem ein Extra-Einwurfloch für Zigarettenkippen. Gerade diese sind sonst in großer Zahl auf dem Boden am Hauptbahnhof zu finden. Seinen Strom erhält der neuartige Papierkorb über ein Solarmodul auf der Oberseite.

Eine digitalisierte Füllstandsanzeige zeigt derweil an, wie viel Müll noch in den Eimer hineinpasst. Ist der maximale Füllstand erreicht, wird die WBO per App direkt informiert. Auch gegen Vandalismus ist der Behälter gesichert. So sind alle Teile der Außenhülle aus Stahl gefertigt, eine spezielle Beschichtung schützt vor Graffiti oder Aufklebern.

„Soll als Entlastung für die umliegenden normalen Mülleimer dienen“

In den nächsten Wochen testet die WBO den mit circa 5000 Euro vergleichsweise teuren Mülleimer und prüft, wie dieser von den Bürgerinnen und Bürgern angenommen wird. „In erster Linie soll er als Entlastung für die umliegenden normalen Mülleimer dienen“, erklärt WBO-Pressesprecher Jan Küppers. „Wenn er angenommen wird, ist er sicherlich eine gute Alternative, die zwar nicht flächendeckend, aber dafür zielgerichtet zum Einsatz kommen könnte. Nämlich gerade dort, wo besonders viel Müll fabriziert wird.“

