Überfall auf Tankstelle: Kassiererin mit Pistole bedroht

Oberhausen. Mit einer Pistole bewaffnete Männer bedrohen die Angestellte einer Tankstelle in Osterfeld und rauben Geld. Die Polizei Oberhausen sucht Zeugen.

Die Aral-Tankstelle an der Bottroper Straße in Oberhausen-Osterfeld ist am Karfreitag überfallen worden.

Gegen 21.50 Uhr haben zwei junge Männer den Verkaufsraum betreten. Sie bedrohten eine Mitarbeiterin der Tankstelle mit einer Pistole und forderten die Herausgabe von Geld. Nachdem das Geld aus der Kasse entnommen war, flüchteten die Männer aus der Tankstelle zu Fuß.

Überfall auf Tankstelle: Täter waren mit Halstüchern maskiert

Die Täter werden so beschrieben: jeweils 20 bis 25 Jahre alt, ca. 170 bis 175 Zentimeter bzw. 185 bis 190 Zentimeter groß; athletische Figur und schlank. Einer der Männer trug zur Tatzeit einen weißen Hoodie, schwarze Jogginghose und weiße Schuhe; der andere Mann einen schwarzen Hoodie mit weißem Logo-Aufdruck, eine Basecap, rote Jogginghose und weiße Schuhe. Die Männer waren mit Halstüchern (rot und schwarz) maskiert.

Polizei appelliert: Zeugen sollten sich schnellstmöglich melden

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den Verdächtigen geben können, werden gebeten, sich schnellstmöglich bei der Kriminalpolizei Oberhausen unter 0208 8260 oder per E-Mail an Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de zu melden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen