Schmerzatlas Überdurchschnittlich viele Oberhausener leiden an Schmerzen

Oberhausen. Wenn der Alltag zur Qual wird: In Oberhausen leiden auffällig viele Patienten an chronischen Schmerzen. Eine Krankenkasse will helfen.

Bundesweit leiden 571 je 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner an chronischem Schmerz. Nordrhein-Westfalen liegt mit 584 Betroffenen je 10.000 Einwohner darüber. Oberhausen allerdings toppt auch diesen Wert noch: 623 Patientinnen und Patienten (je 10.000) leiden länger als sechs Monate an Schmerzen. Das geht aus dem Schmerz-Atlas des Barmer Instituts für Gesundheitssystemforschung (bifg) hervor, der Abrechnungsdaten aus dem Jahr 2021 analysiert hat.

Schmerz aber macht den gesamten Alltag zur Qual. „Betroffene benötigen im Bedarfsfall eine ganzheitliche, multimodale Schmerztherapie. Sie soll verhindern, dass sich der Schmerz noch weiter chronifiziert“, sagt Matthias Czelustek, Regionalgeschäftsführer der Barmer Oberhausen.

Chronischer Schmerz kommt nicht erst im hohen Alter vor

Wichtig sei zuerst eine umfassende Schmerzdiagnostik. Die Barmer biete ihren Versicherten dazu ein ambulantes interdisziplinäres multimodales Assessment an, kurz A-IMA. Diese neue Form der Untersuchung werde von Fachleuten verschiedener Disziplinen durchgeführt. Denn Schmerz habe oft nicht nur eine Ursache.

Chronischer Schmerz trete nicht erst im Rentenalter auf. Zwischen 40 und 49 sowie 50 und 59 Jahren leiden bundesweit bereits 376 beziehungsweise 688 je 10.000 Einwohner darunter. „Gerade für Berufstätige ist es wichtig, dass sie eine Schmerztherapie berufsbegleitend durchführen können“, weiß Czelustek. Aber auch die Seele spiele eine große Rolle. So litten in Deutschland 39 Prozent der Menschen mit chronischem Schmerz an einer Depression, dies gelte es bei der Behandlung zu berücksichtigen.

Wie dringend der Handlungsbedarf ist, zeigt auch dieser Wert: Zu einer der am meisten belasteten Kommunen in der Nachbarschaft gehört inzwischen auch Herne: Dort leiden bereits 1056 Patientinnen und Patienten an chronischen Schmerzen.

