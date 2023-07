Das berühmte Thermometer der ABC-Apotheke auf der Marktstraße in der Oberhausener Innenstadt zeigt Sonntagmittag exakt 38,3 Grad an.

Wetter Über 38 Grad in der Sonne: So reagieren die Oberhausener

Oberhausen. 34 Grad melden Wetterdienste als Temperatur für Oberhausen am späten Sonntagmittag; tatsächlich sind es sogar mehr. Nun rollen Gewitter an.

Wenn nicht alles täuscht, so reagieren die Menschen in Deutschland immer nervöser, wenn es im Sommer mal zwei Tage wirklich heiß ist, so heiß und schwül, wie es an diesem Wochenende war. Oder sind es nur die Wetterforscher angesichts der zunehmenden weltweiten Klimaerwärmung?

Jedenfalls gab es amtliche Hitzewarnungen, die Temperaturen stiegen weit über 30 Grad. Und was machen da die Oberhausenerinnen und Oberhausener? Sie verhalten sich so gelassen wie immer: ein wenig Planschen im Kanal, ein kurzer Spaziergang im Schatten, ein paar Abkühlungen am Innenstadt-Brunnen des Saporischschja-Platzes oder ein kleines Bier unter den Bäumen vor dem Restaurant Extrablatt.

Die Einsatzleitstelle der Polizei jedenfalls fragt noch einmal sicherheitshalber bei den Kollegen nach: „Gab es wirklich an diesem Wochenende nichts Besonderes?“ Nein, alles ganz normale Polizeiarbeit. In Oberhausen war es von Freitag bis Sonntagmittag sehr, sehr still, sehr, sehr ruhig. Wahrscheinlich waren alle damit beschäftigt, die Hitze-Tage zurückgelehnt zu überstehen – körperlich arbeiten, das geht ja nicht.

Ganz schön ruhig liegt am späten Sonntagmittag die Marktstraße da. Gäste der Restaurant-Kneipe Extrablatt lassen es sich im Schatten gut gehen. Foto: mape / WAZ Oberhausen

Auch die Oberhausener Feuerwehr muss nicht mehr Wagen für Krankenfahrten herausschicken: Die Oberhausener halten offenbar einiges aus – oder haben sich an die von Fachleuten empfohlenen Regeln gehalten: wenige Aufenthalte in der Sonne, viel trinken.

Denn immerhin erfassten die Wetterdienste in Oberhausen Temperaturen von 34 Grad im Schatten, in der Sonne war es deutlich mehr. Viele Besucher der Innenstadt kennen das Außenthermometer der ABC-Apotheke auf der Marktstraße, dies zeigte sogar über 38 Grad am Sonntagmittag an.

Die für Sonntagnachmittag von den Meteorologen angekündigten Gewitter erreichten auch Oberhausen. Das erste Wettergrollen ist bereits zur besten Kaffeetrinkzeit zu hören, um 16.05 Uhr blitzt es in der City zum ersten Mal. Der Regen sorgt für eine gewisse Abkühlung. Die Wetterforscher rechnen am Abend mit bis zu 35 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit und orkanartigen Böen bis 110 Stundenkilometern. In der ersten Nachthälfte ziehen die Gewitter nordostwärts ab und verlieren dabei an Intensität.

Am morgigen Montag soll es definitiv unter 30 Grad bleiben. Prognostiziert werden Temperaturen am Montagnachmittag von höchstens 26 Grad. Dienstag allerdings wird es noch einmal heiß – bis zu 31 Grad.

