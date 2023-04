Türkische Gemeinde ruft Oberhausener Firmen zu Spenden auf

Metin Şenocak (Mitte), Vorsitzender der Türkischen Gemeinde Oberhausen, vor dem beim Erdbeben zerstörten Gesundheitszentrum in Şatırhüyük, einem Dorf in der Provinz Gaziantep. Neben ihm ein ehrenamtlicher Arzt und der Dorf-Vorsteher.

Oberhausen. Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde Oberhausen ist zu den Erdbebenorten im Südosten der Türkei gereist – und sah Schreckliches.

Die Mitglieder der Türkischen Gemeinde Oberhausen, allen voran ihr Vorsitzender Metin Şenocak, haben seit den schrecklichen Erdbeben in der Türkei und in Syrien alles gegeben: Als erste Reaktion auf die Schreckensnachrichten vom 6. Februar 2023 haben sie Kleidung, Babynahrung, Schlafsäcke und Windeln gesammelt und in mehreren Lkw verschickt, später 10.000 Euro an Geldspenden gesammelt und diese Summe mithilfe eines Basars auf rund 26.000 Euro aufgestockt.

Vor kurzem war Şenocak selbst vor Ort in Gaziantep, einer der stark betroffenen türkischen Städte, wo die Spenden aus Oberhausen den Wiederaufbau eines zerstörten Gesundheitszentrums finanzieren sollen. Hierfür bräuchte es jedoch 40.000 Euro – weshalb Şenocak an größere Oberhausener Firmen appelliert: „Bitte helfen Sie!“

Die Bilder der Zerstörungen durch die Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion sind allgegenwärtig. Doch die Trümmer mit eigenen Augen zu sehen, das Leid der Betroffenen zu erleben, war für Metin Şenocak eine tiefschürfende Erfahrung. „So viele Dramen“, sagt der 72-Jährige. „Mütter, die ihre Kinder und Männer verloren haben. Kinder ohne Eltern. Die Krankenhäuser sind voll. So viele Amputationen.“ Er stockt. Es fehlen die Worte, es ist einfach zu viel. „Selbst das Anschauen im Fernsehen fällt schwer“, sagt er. „Und diese Menschen haben das alles selbst erlebt.“

Erinnerungen an das schlimme Erdbeben von 1999 werden wach

Das hilflose Zuschauen, während sich im Heimatland eine Katastrophe ereignet – Metin Şenocak erinnert dies an eine Zeit vor 24 Jahren, als ebenfalls ein starkes Erdbeben in der Türkei wütete. „Wir haben damals 64.000 Mark gesammelt.“ Er könne sich noch immer an einzelne großzügige Spenden erinnern – von der Firma Homa, der Gewo Osterfeld und vom Centro. „Wir sind immer noch dankbar dafür.“.

Die Türkische Gemeinde hofft, dass sich auch nach der aktuellen Naturkatastrophe die Oberhausener Unternehmen solidarisch zeigen. Die fehlenden 14.000 Euro für ein Familien-Gesundheitszentrum im Dorf Şatırhüyük, welches auch umliegende Dörfer versorgt, wollen sie unbedingt noch auftreiben. „Ich habe Briefe an die EVO, an Möbel Rück, an die Stadtsparkasse und viele andere geschrieben“, sagt Metin Şenocak. Auch an den Oberbürgermeister sei eines der Schreiben adressiert. „Wir bitten um jede Hilfe, damit wir den Betrag komplettieren können.“

>>> Erdbeben in der Türkei: Hilfe wird weiterhin benötigt

Wer die Erdbebenhilfe der Türkischen Gemeinde Oberhausen unterstützen möchte, kann mit dem Vermerk „Erdbebenspende Türkei“ Geld auf ihr Konto überweisen (IBAN: DE48 3655 0000 0000 1429 50 BIC: WELADED1OBH).

