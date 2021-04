Trübes Wetter: Oberhausener Autofahrer prallt auf Leitplanke

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstagabend auf der Autobahn A59 in Duisburg: Ein Ehepaar aus Oberhausen wurde dabei verletzt.

Verletzt wurde ein junges Ehepaar aus Oberhausen bei einem schweren Unfall auf der Autobahn A59 zwischen dem Kreuz Duisburg und der Abfahrt Duisburg-Ruhrort.

Bei regnerischem und trüben Wetter mit schlechter Sicht hatte der 34-jährige Pkw-Fahrer am Samstagabend kurz nach 19 Uhr die Kontrolle über sein Auto verloren, als er nach Angaben der zuständigen Düsseldorfer Polizei versuchte, einen anderen Wagen zu überholen. Der Pkw prallte dabei aber gegen die Leitplanke in der Mitte der Autobahn. Warum der Fahrer auf seinen Weg Richtung Dinslaken den Wagen nicht mehr richtig steuern konnte, ist nach Darstellung der Polizei noch völlig unbekannt.

Mit Rettungswagen ins Krankenhaus

Beim Aufprall auf die Mittelleitplanke wurden der 34-Jährige und seine 33-jährige Frau so sehr verletzt, dass sie mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Der Wagen selbst wurde so stark zerstört, dass er nur noch Schrott ist. Er stand nach dem Unfall entgegengesetzt zur Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen. Die komplette Fahrbahn musste deshalb gesperrt werden, damit die Feuerwehr und die Sanitäter eine Stunde lang die Rettungs- und Bergungsarbeiten erledigen konnten. Kurz nach 20 Uhr gab die Polizei die Autobahn in Richtung Dinslaken wieder frei. Der Verkehr staute sich zeitweilig über einen Kilometer. Den Schaden schätzt die Polizei auf 20.000 Euro.