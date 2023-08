Fachkräfte sind gefragt wie nie – auch im Bäckerhandwerk. Dennoch stieg die Arbeitslosenquote in Oberhausen weiter an (Symbolbild).

Arbeitsmarkt Trotz Fachkräftemangel: Mehr Arbeitslose in Oberhausen

Oberhausen. Innerhalb von nur einem Monat verloren 153 Oberhausenerinnen und Oberhausener ihre Arbeitsplätze. Woran das liegt und wie es weitergeht.

Keine gute Nachricht: Die Arbeitslosigkeit ist in diesem Juli saisonbedingt in Oberhausen wieder gestiegen. Die Arbeitslosenquote für Oberhausen liegt nun bei 10,5 Prozent. Immerhin fällt dieser Anstieg mit einem Plus von 1,3 Prozent im Vergleich zum Vormonat und mit Blick auf die vergangenen Jahre noch recht gering aus.

„Ein Grund für den Anstieg sind die auslaufenden Befristungen von Beschäftigungsverhältnissen zum Ende des ersten Halbjahres“, meint Jürgen Koch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Oberhausen. Dazu kommt: „Die Unternehmen haben uns im aktuellen Monat erfreulicherweise mehr Arbeitsstellen gemeldet, hier gab es einen Anstieg um 72 Stellen, das entspricht 37,1 Prozent.“

Beides kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass nun im Vergleich zum Juni weitere 153 Oberhausenerinnen und Oberhausener ohne Job sind. Insgesamt kletterte die Arbeitslosigkeit damit auf 11.645 Betroffene. Grund zur Besorgnis gibt es nach Einschätzung der Arbeitsmarktexperten dennoch nicht. Denn wer sich die Vergleichszahlen zum Vorjahr ansieht, erkennt sogar einen Rückgang um 422 Arbeitslose (-3,5 Prozent). Besonders stark von Arbeitslosigkeit betroffen blieben im Juli 2023 aber Ausländerinnen und Ausländer: 4679.

Langzeitarbeitslose und Jugendliche ohne Job im Blick

2330 Arbeitslose erhielten von der Agentur für Arbeit Leistungen aus ihrer Arbeitslosenversicherung (111 mehr als im Juni). 9315 Oberhausenerinnen und Oberhausener bekamen Leistungen vom Jobcenter Oberhausen (SGB II).

Insbesondere die Jugendarbeitslosigkeit ist den Experten vor Ort ein Dorn im Auge. Entsprechend aufmerksam wird auch diese Entwicklung verfolgt. 850 Arbeitslose unter 25 Jahren im Juli bedeuten zwar einen Anstieg um genau 48 im Vergleich zum Juni. „Langfristig betrachtet dennoch einen Rückgang um 85 arbeitslose junge Menschen gegenüber dem Juli des letzten Jahres“, führt Koch aus. Damit lag die Jugendarbeitslosenquote im Juli bei 8,0 Prozent. Beim Jobcenter Oberhausen waren zeitgleich 538 arbeitslose Jugendliche registriert, elf mehr als im Vormonat – doch im Vergleich zum Vorjahr ein deutliches Minus um 114 Betroffene.

Nur wenig Bewegung gibt es dagegen beim Thema Langzeitarbeitslosigkeit. Mit aktuell 5695 Oberhausenerinnen und Oberhausenern hat die Zahl derjenigen, die bereits ein Jahr oder länger bei der Arbeitsagentur oder dem Jobcenter arbeitslos gemeldet sind, gegenüber Juni zwar um 36 Personen abgenommen. Doch die Freude darüber vergeht, wenn man sich die Zahlen vom Juli 2022 ansieht: Im Vergleich dazu sind 129 Frauen und Männer zusätzlich in die Langzeitarbeitslosigkeit gerutscht.

Jürgen Koch, Geschäftsführer der Arbeitsagentur Oberhausen/Mülheim. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Die Vermittlerinnen und Vermittler der Agentur für Arbeit Oberhausen und des Jobcenters Oberhausen lassen aber nicht locker und konnten insgesamt 266 neue Stellen von den Unternehmen akquirieren, 72 mehr als im Juni und fünf mehr als im Vorjahresmonat.

Dieses Engagement ist auch dringend erforderlich. Denn zum Stichtag standen 1582 freie Stellen zur Verfügung, 14 weniger als im Vormonat und sogar 362 weniger als noch im Juli 2022. Die meisten davon wurden aus den Bereichen Kaufmännische Dienstleistungen, Handel, Vertrieb und Tourismus gemeldet, gefolgt von Rohstoffgewinnung, Produktion und Fertigung.

