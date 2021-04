Trotz Corona: Linke Oberhausen rufen zu Demo am 1. Mai auf

Oberhausen. Die Linken in Oberhausen halten trotz der Infektionszahlen an ihren Demo-Plänen für den 1. Mai fest. Sie fordern mehr Corona-Hilfen für Arbeiter.

Der Gewerkschaftsbund hat seine 1. Mai-Demo in Oberhausen abgesagt, die Linken halten dagegen fest. Gemeinsam mit mehreren anderen Initiativen rufen sie in Oberhausen zu einer Demonstration am Samstag auf, die um 10 Uhr am Ebertplatz beginnen soll.

Laut Yusuf Karaçelik, Fraktionschef der Linken Liste im Rat der Stadt, würden gerade in der Corona-Krise die Verwerfungen des Kapitalismus wie unter einem Brennglas zu Tage treten und die ohnehin prekäre Lebenslage vieler Menschen verschärfen. „Seit 1996 verpflichtet das Arbeitsschutzgesetz Unternehmen zwingend zum präventiven Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz“, erklärt Petra Stanius, eine der Organisatorinnen der Demonstration und gewerkschaftlich engagiert bei Verdi. „Jedoch verhindern Politik und Behörden immer noch nicht, dass Unternehmensleitungen dieses Gesetz tagtäglich brechen.“ So könne sich das Virus unter den Arbeitenden weiterhin nahezu ungehindert ausbreiten.

Linke: „Hilfen für Selbstständige reichen nicht aus“

Bei der Eindämmung und Überwindung der Pandemie dürften laut Jens Carstensen, Sprecher der Partei in Oberhausen, die Krisenlasten nicht auf die breite Bevölkerung abgewälzt werden: „Während einige Konzerne und Superreiche ihre Gewinne vervielfachen, ist ein erheblicher Teil der lohnabhängigen Bevölkerung in der Existenz betroffen und droht in die Armut abzurutschen.“ Gleiches gelte für Solo-Selbstständige wie im Kulturbetrieb. „Die geleisteten Hilfen reichen nicht aus.“

Die Linke fordere die Erhöhung des Kurzarbeitergeldes auf 90 Prozent, im Niedriglohnbereich auf 100 Prozent. Beschäftigte aus Risiko-Gruppen sollten in Bereichen, in denen kein dauerhaftes Homeoffice möglich ist, das Recht haben, mit erhöhtem Kurzarbeitergeld freigestellt zu werden. Außerdem müssten Menschen, die prekär beschäftigt oder erwerbslos sind, stärker berücksichtigt werden.

Linke fordern Mietenstopp bei wegbrechenden Einkünften

Carstensen: „Wer ALG II oder Grundsicherung im Alter bezieht, muss sofort einen monatlichen Zuschlag von mindestens 100 Euro erhalten. Während der Pandemie braucht es außerdem einen Mietenstopp bei wegbrechenden Einkünften. Es darf aus unserer Sicht keine Stromsperren geben. Diese Regelung der EVO zu Beginn der Pandemie haben wir ausdrücklich begrüßt und fordern, dass sie wieder eingeführt wird.“

Als weitere Themen für die Demo zum internationalen Kampftag der Arbeiter wird die Bekämpfung jeglicher Form von Diskriminierung und der Missstände in den Flüchtlingslagern an den EU-Außengrenzen genannt.

Die Veranstalter machen darauf aufmerksam, dass medizinische Masken getragen werden und Abstände eingehalten werden müssen. Demonstrierende mit Corona-Symptomen sind unerwünscht.