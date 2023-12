Trödelmärkte in Oberhausen 2024: Das sind die neuen Termine

Oberhausen Die Trödelmärkte in Oberhausen bieten auch 2024 wieder viele Schnäppchen und Schätze. Diese Markt-Termine stehen für das neue Jahr schon fest.

Trödelmarkt in Oberhausen 2024: Sammlerstücke, Antiquitäten und Second-Hand-Kleidung.

Die unterschiedlichen Trödelmärkte bieten ein großes Angebot für Schnäppchenjäger.

Alle schon bekannten Termine für 2024 in Oberhausen in der Übersicht.

Trödel-Fans aufgepasst: Die Termine für 2024 in Oberhausen stehen fest und die Märkte bieten eine große thematische Breite. Manche Trödelmärkte finden nur an einem Termin und andere regelmäßig statt. Unter anderem am Bero Center oder am Westfield Centro.

Die Trödelmarkt-Termine in Oberhausen 2024:

Piratini Markt am Centro Oberhausen (Kinderwaren)

Beim Piratini Markt am Centro stehen Kindersachen im Mittelpunkt. Zu kaufen gibt es Second-Hand-Kleidung, Spielzeug, Fahrräder und mehr.

Sonntag, 28. Januar, von 11 bis 15.30 Uhr

Sonntag, 7. April, von 11 bis 15.30 Uhr

Sonntag, 1. September, von 11 bis 15.30 Uhr

Sonntag, 27. Oktober, von 11 bis 15.30 Uhr

Adresse: Westfield Centro, Centroallee 1000, 46047 Oberhausen.

Trödelmarkt am Bero Center

Der Trödelmarkt am Bero Center ist eine Institution und auch 2024 mit reichlich Terminen vertreten. Dabei gibt es keinen festen Schwerpunkt an Angeboten.

Sonntag, 28. Januar, von 11 bis 18 Uhr

Sonntag, 25. Februar, von 11 bis 18 Uhr

Sonntag, 31. März, von 11 bis 18 Uhr

Mittwoch, 1. April, von 11 bis 18 Uhr

Sonntag, 28. April, von 11 bis 18 Uhr

Sonntag, 19. Mai, von 11 bis 18 Uhr

Sonntag, 30. Juni, von 11 bis 18 Uhr

Sonntag, 28. Juli, von 11 bis 18 Uhr

Sonntag, 25. August, von 11 bis 18 Uhr

Sonntag, 29. September, von 11 bis 18 Uhr

Sonntag, 27. Oktober, von 11 bis 18 Uhr

Sonntag, 8. Dezember, von 11 bis 18 Uhr

Sonntag, 29. Dezember, von 11 bis 18 Uhr

Adresse: Bero Center, Concordiastraße 32, 46049 Oberhausen

Trödelmarkt: In Oberhausen können interessierte Käufer wieder mit vielen Ausstellern um die besten Preise feilschen. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE Foto Services

Rock Flohmarkt - Subkultur Flohmarkt

Der „Rock Flohmarkt“ ist einzigartig. Hier gibt es allerhand Sachen zur Subkultur Rock. Dazu gehören Kassetten, Vinyls, Dekoartikel, Schmuck und mehr.

Sonntag, 18. Februar, von 12 bis 18 Uhr

Adresse: Kulttempel, Mülheimer Straße 24, 46049 Oberhausen

Mädchen Klamotte - Der Mädelsflohmarkt

Die „Mädchen Klamotte“-Märkte sind im gesamten Land unterwegs und bieten eine große Auswahl an Damenkleidung. An zwei wechselnden Standorten dürfen sich dann auch Oberhausenerinnen über das Angebot freuen.

Sonntag, 14. Januar, von 11 bis 16 Uhr, Congress Centrum Oberhausen, Düppelstraße 1, 46045 Oberhausen

Sonntag, 25. Februar, von 11 bis 16 Uhr, Centro Oberhausen

Sonntag, 10. März, von 11 bis 16 Uhr, Congress Centrum Oberhausen

Sonntag, 5. Mai, von 11 bis 16 Uhr, Centro Oberhausen

Sonntag, 29. September, von 11 bis 16 Uhr, Centro Oberhausen

Sonntag, 27. Oktober, von 11 bis 16 Uhr, Congress Centrum Oberhausen

Kijosch Kinder Kleider- & Trödelflohmarkt

Der Förderverein der Kita St. Josef in Oberhausen-Schmachtendorf richtet 2024 wieder vier Kleider- und Trödelmärkte aus. Damit wollen sie unter anderem den Förderverein finanziell stärken, alles unter dem Motto „Made with Love“.

Samstag, 2. März, von 10 bis 14 Uhr

Samstag, 4. Mai, von 10 bis 14 Uhr

Samstag, 7. September, von 10 bis 14 Uhr

Samstag, 30. November, von 10 bis 14 Uhr

Adresse: Gemeindezentrum St. Josef Oberhausen-Schmachtendorf, Eichendorffstraße 13, 46147 Oberhausen

Schallplattenbörse Oberhausen

Die große Oberhausener Schallplattenbörse ist der Hotspot für alle Vinyl- und CD-Liebhaber aus dem westlichen Ruhrgebiet. Hunderte von LPs gibt es zur Auwahl.

Sonntag, 26. Mai, von 11 bis 16 Uhr

Adresse: Luise-Albertz-Halle, Düppelstraße 1, 46045 Oberhausen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen