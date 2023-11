Trinkwasser-Versorgung Trinkwasser verfärbt in Oberhausen Innenstadt: die Gründe

Oberhausen. Wer in der Innenstadt von Oberhausen wohnt, wundert sich womöglich über verfärbtes Trinkwasser aus der Leitung. Das sind die Gründe.

In Teilen der Oberhausener Innenstadt könnte ab Mittwoch, 15. November, das Trinkwasser getrübt sein. Betroffene müssten sich aber keine Sorgen machen, erklärt die Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft (RWW). Techniker spülen ab Mittwoch die Trinkwasserleitungen.

Der Vorgang dauert rund acht Wochen. In dieser Zeit könne es zu Druckschwankungen und Verfärbungen des Wassers kommen, so RWW. In letzterem Fall sollte man das Wasser einen Moment laufen lassen, bis es wieder klar ist. Die Arbeiten dienen der Pflege und Instandhaltung der Anlagen und sollen die Trinkwasserqualität sichern.

Telefonische Rückfragen unter 0208 4433208.

