Trikot von WM-Siegern: Auktion für Kinder in der Ukraine

Oberhausen. Der Verein Oberhausen hilft braucht dringend Spenden für den Hilfskonvoi in die Ukraine. Eine außergewöhnliche Auktion soll dazu Geld erbringen.

Als wenn Deutschland keine aktuellen WM-Helden hätte: Die Hockeynationalspieler haben in diesem Jahr den Weltmeistertitel errungen. Ein Trikot mit ihren Unterschriften kann man jetzt bei einer vierwöchigen Auktion ersteigern, deren Erlös für Kinder und Jugendliche im ukrainischen Saporishja bestimmt ist.

Trikot wird über das Internet versteigert

Die Initiative dazu hat Wolfgang Heitzer von „Oberhausen hilft“ ergriffen. Der umtriebige und engagierte Vorsitzende setzte sich mit Lukas Windfeder in Verbindung, der aus Duisburg stammt, bei Uhlenhorst Mülheim als Verteidiger spielt und mit der Nationalmannschaft auch schon zwei EM-Titel nach Hause holte. Der 27-Jährige sorgte dafür, dass alle 20 Teamkollegen das WM-Trikot von Spieler Raphael Hartkopf signierten, das jetzt auf der Seite www.unitedcharity.de meistbietend versteigert wird.

Lobende Worte fand Oberhausens Sportdezernent Jürgen Schmidt bei der Übergabe des Leibchens an den Verein: „Es gelingt durch Sport auf vielfältige Weise Verbindungen herzustellen und Brücken zu bauen“. Die Hockey-Nationalmannschaft setze sich für junge Menschen in Oberhausens Partnerstadt Saporishja ein, zeige Solidarität und Hilfsbereitschaft. Lukas Windfeder betonte: „Wir helfen gerne für diesen guten Zweck und wissen, dass der Reinerlös bei den Kindern in Saporishja auch wirklich dort ankommt“.

Das handsignierte Trikot der Hockey-Nationalmannschaft, die den WM-Titel erkämpft hat, versteigert Oberhausen hilft zu Gunsten der Unterstützung von Kindern in der Ukraine. Foto: Oberhausen hilft

Die Einnahmen sind für den nächsten Hilfskonvoi bestimmt, der auch schon bald rollen soll. Es ist dann der 13. Transport, den die Oberhausener Akteure auf den Weg bringen. Das Geld aus der Auktion fließt komplett in den Kauf von Lebensmitteln, Medikamenten und Hygieneartikeln, erläutert Heitzer. Wie auch bei allen anderen Touren, „geben Helfer unserer Partnerorganisation in Saporishja die Spenden direkt vor Ort ab“. Dieses Mal sind es vor allem Kinderkrankenhäuser und Kinderheime, für die die Hilfsgüter bestimmt sind.

1000 Geschenke für den Kindertag in der Ukraine

Eines stehe aber auch schon fest: Der Erlös aus der Auktion reiche allein nicht aus, um den Konvoi zu finanzieren. „Wir brauchen einmal mehr finanzielle Hilfe aus der Bevölkerung“. Auf die Oberhausener Bürger sei allerdings Verlass, hebt der Vorsitzende hervor. Seit Beginn des Ukraine-Krieges sind bereits 550.000 Euro zusammengekommen, mit denen der Hilfsverein bereits zwölf Transporte auf die Reise schicken konnte.

An Bord soll der Lkw über die Spenden hinaus auch besondere Geschenke haben. Denn in Kürze steht in der Ukraine der landesweit gefeierte Kindertag an. Am 1. Juni ist es soweit. Aus diesem Anlass will der Verein Präsente an 1000 Mädchen und Jungen verteilen. „Für 600 haben wir das Geld, für 400 fehlt es noch“, sagt Heizer und ist zugleich guter Hoffnung, noch entsprechende Spenden zu bekommen.

Konto: Oberhausen hilft, Sparkasse Oberhausen, DE06 3655 0000 0053 2241 43

