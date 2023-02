Tribute-Show über Tina Turner kommt nach Oberhausen

Oberhausen. Eine Tribute-Show über die Rocklegende macht Halt in der Rudolf-Weber-Arena. „Simply the best“ hat eine juristische Vorgeschichte.

Rock-Queen Tina Turner hat Millionen Menschen begeistert. Ihr Leben, die Aufs und Abs, der weltweite Erfolg wurden in Büchern und Filmen erzählt. Die Tribute-Show „Simply the best“ greift den Stoff nochmals auf mit einer Hauptdarstellerin, die Tina Turner so ähnlich sieht, dass es der Musik-Ikone zu viel wurde. Am 2. März, 20 Uhr, legt die Show einen Stop in der Rudolf-Weber-Arena ein.

Tina Turner hatte vor dem Bundesgerichtshof geklagt, weil Hauptdarstellerin „Coco“ Fletcher ihr zu ähnlich sei. Ihr Argument: Der Veranstalter werbe mit dem Konterfei von Fletcher so, dass Fans der Rocklegende in die Irre geführt würden. Das BGH wies die Klage ab, Fletcher darf weiter Tina Turner doubeln und der Veranstalter entsprechende Plakate drucken.

Double durch TV-Shows auch in Deutschland bekannt

Die Macher der Show nutzen den öffentlichkeitswirksamen Prozess, um Werbung für „Simply the best“ zu machen. Schließlich könne es kein größeres Kompliment für ein Double geben, so die Veranstalter.

Dorothea „Coco“ Fletcher wurde in Alabama/USA geboren und trat unter anderem in Las Vegas auf. In Deutschland wurde sie auch durch die TV-Show „Let’s Dance“ bekannt.

Karten (ab 53 Euro) für „Simply the best“ gibt es im Vorverkauf unter www.cofo.de und über die Hotline 01805 57 00 55.

