Trend: Immer mehr Wohnmobile in Oberhausen zugelassen

Auch am Kaisergarten in Oberhausen gibt es einen Stellplatz für Wohnmobile.

Oberhausen. Unabhängig und spontan: Der Trend geht zum Reisen mit dem Wohnmobil. Statistiker veröffentlichen aktuelle Zulassungs-Zahlen für Oberhausen.

Urlaub mit dem Camper: Das bedeutet für viele Unabhängigkeit und Spontaneität. Und diese Art des Reisens wird für Oberhausenerinnen und Oberhausener immer beliebter. So lässt es sich zumindest erklären, dass die Zahl der zugelassenen Wohnwagen in der Stadt stetig steigt. Exakt 1359 waren am Stichtag 1. Januar 2023 in Oberhausen zugelassen. Das geht es aus einer Erhebung des NRW-Statistikamtes hervor.

Ein Jahr zuvor lag die Zahl noch bei 1259 – binnen eines Jahres sind also genau 100 neue Camping-Fahrzeuge hinzugekommen. Das entspricht einem Plus von acht Prozent. Oberhausen kommt damit auf eine Wohnmobil-Dichte von 64 Fahrzeugen pro 10.000 Einwohner. Dem Landestrend hinkt die Stadt damit etwas hinterher: In ganz NRW kommen rechnerisch 93 Wohnmobile auf 10.000 Einwohner.

Die meisten Wohnmobile sind übrigens im Kreis Coesfeld angemeldet: Dort kommen 159 Camper auf 10.000 Einwohner. Schlusslicht ist Gelsenkirchen mit einer Wohnmobil-Dichte von 43.

