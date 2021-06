Zusammenstöße Traurige Serie an Radunfällen bei gutem Wetter in Oberhausen

Oberhausen. Schon wieder muss die Polizei alle Oberhausener bitten, im Verkehr besser aufeinander aufzupassen – die Serie an Radunfällen reißt nicht ab.

Die Serie an Fahrradunfällen in dieser Woche reißt leider nicht ab. Jetzt warnt die Oberhausener Polizei noch einmal eindringlich, gerade bei schönem Wetter besonders vorsichtig zu sein – gemeint sind sowohl die Autofahrer als auch die Radler selbst. Die Ordnungshüter waren gezwungen, gleich mehrerer Unfälle mit Radfahrern aufzunehmen.

So öffnete ein 45-jähriger Autofahrer offenbar relativ achtlos seine Autotür – am vergangenen Mittwoch (2. Juni), gegen 7.30 Uhr auf der Straßburger Straße. Eine 16-Jährige radelte gegen die Tür, stürzte und wurde leicht verletzt. Sie wurde im ambulant behandelt.

Am gleichen Tag, am späten Mittwochnachmittag, stieß eine 50-jährige Autofahrerin mit einer Pedelec-Fahrerin an der Kreuzung Am Dunkelschlag/Eichsfeldstraße in Königshardt frontal zusammen. Die 42-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

An Fronleichnam, am Donnerstag (3. Juni) prallten zur Mittagszeit ein 35-jähriger Ford-Fahrer und ein 56-jähriger Radler aufeinander. Der Radfahrer war auf der Fernewaldstraße/Herzogstraße unterwegs und hatte vor, die Straße zu überqueren, als es zum Unfall kam. Der Radler wurde zum Glück nur leicht verletzt.

Zwei Radunfälle Anfang der Woche

Auch Anfang der Woche meldete die Oberhausener Polizei solche Radunfälle. Am Montag (28. Mai) gegen 17.30 Uhr wollte ein 20-jähriger Mann in Lirich von einer Grundstücksausfahrt auf die Duisburger Straße fahren. Dabei kam es zu einer Kollision mit einer 29-jährigen Radlerin, die auf dem Radweg in Richtung Ruhrorter Straße fuhr. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich dabei leicht.

Kurze Zeit später an diesem Montag, gegen 20 Uhr, stieß eine 61-jährige Autofahrerin auf der Essener Straße im Stadtteil Marienkirche, von der Mellinghofer Straße kommend, mit einem entgegenkommenden 31-jährigen Radfahrer zusammen. Nach Angaben der Polizei wollte die Autofahrerin an der Kreuzung Osterfelder Straße nach links abbiegen. Der Radler verletzte sich leicht und wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

