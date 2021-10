Tragischer Unfall in Hünxe: Junger Oberhausener (19) stirbt

Oberhausen / Hünxe. Tragisches Unfallgeschehen in Hünxe: Ein junger Oberhausener, erst 19 Jahre alt, ist dabei ums Leben gekommen.

Traurige Gewissheit für die Angehörigen: Bei einem Unfallopfer, das tödliche Verletzungen nach einem Verkehrsunfall in Hünxe erlitten hatte, handelt es sich um einen 19-jährigen Mann aus Oberhausen.

Der schwere Verkehrsunfall hatte sich laut Polizei am Mittwoch, 27. Oktober, gegen 4.30 Uhr auf der Wilhelmstraße in Hünxe ereignet. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 19-Jährige in einer langgezogenen Rechtskurve mit seinem Wagen nach links von der Strecke ab. Das Auto prallte laut Polizei frontal gegen einen Baum und ging in Flammen auf. Der junge Fahrer kam dabei ums Leben.

