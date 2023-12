Toxische Partnerschaft: Hier erhalten Betroffene Hilfe

Oberhausen Wenn Liebesglück zum Alptraum wird: Für Betroffene, die in einer toxischen Partnerschaft stecken, gibt‘s ein neues Hilfsangebot in Oberhausen.

Es beginnt mit Schmetterlingen im Bauch, mit Liebesbekundungen, mit Paaren, die auf Wolke Sieben schweben. Doch es gibt Beziehungen, die nicht harmonisch bleiben, sondern in einer toxischen Partnerschaft enden. Eifersucht prägt den Beziehungsalltag, Manipulationen, Demütigungen, Streit, teils sogar Gewalt.

Für Betroffene gibt es in Oberhausen ein neues Angebot: Die Selbshilfe-Kontaktstelle gründet eine neue Gruppe, in der sich Menschen austauschen, zuhören, Tipps geben können. Bei einem ersten Treffen sollen die wichtigsten Informationen vermittelt werden. Es findet am Montag, 8. Januar 2024, in den Räumen des Paritätischen an der Wörthstraße 7 statt. Los geht‘s um 18 Uhr, Anmeldung unter 0208-3019620 oder per E-Mail an selbsthilfe-ob@paritaet-nrw.de.

Wenn ein Partner den anderen manipuliert und demütigt, kann das schwere Folgen haben. Selbsthilfe-Kontaktstelle Oberhausen

„Wenn ein Partner den anderen manipuliert und demütigt, kann das schwere Folgen haben“, heißt es in der Ankündigung. Toxische Beziehungen können das Selbstwertgefühl zerstören und krankmachen. Trotzdem sei es für viele Betroffene nicht einfach, eine giftige Beziehung zu beenden. Der Austausch zwischen Betroffenen, die in einer toxischen Partnerschaft lebten oder noch eine führen, könne helfen.

Die Selbsthilfe-Kontaktstelle Oberhausen ist eine kostenlose Beratungsstelle für alle Interessierten rund um das Thema Selbsthilfe. Derzeit gibt es mehr als 110 Selbsthilfe-Gruppen in Oberhausen.

