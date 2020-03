Tourist Information Oberhausen bis auf Weiteres geschlossen

Oberhausen. OWT schließt die beiden Infostellen am Hauptbahnhof und im Centro bis voraussichtlich 18. April. Ticketstornierungen werden weiter bearbeitet

Aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus reduziert die Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung (OWT) jetzt ihre Serviceleistungen. Ab sofort bleiben bis voraussichtlich 18. April die beiden Standorte der Tourist Information am Hauptbahnhof und im Centro geschlossen.

Auch die Geschäftsstelle der OWT ist derzeit nur telefonisch oder per E-Mail zu erreichen. Wer ursprünglich in der Tourist Information erworbene Tickets wegen abgesagter Veranstaltungen stornieren möchte, hat dennoch die Gelegenheit dazu: Entweder senden Kunden Kopien der Originalkarten mit erforderlichen Angaben wie Name, Anschrift und einer Telefonnummer für Rückfragen per Post an die OWT Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung GmbH, Centroallee 269 in 46047 Oberhausen oder einen Scan oder Foto der Tickets per E-Mail an die Adresse info@owtgmbh.de.

Die Mitarbeiter setzen sich dann mit den Absendern zur Abklärung von Details in Verbindung. Wichtig: Die OWT benötigt für die Rückerstattung auf jeden Fall die Originalkarten. Nähere Infos gibt es unter 0208 / 850 360 oder im Internet unter owtgmbh.de und oberhausen-tourismus.de.