Tortur durchs ewige Eis für Oberhausener Kinder im Rollstuhl

Oberhausen Um Kindern der Oberhausener Christoph-Schlingensief-Schule neue Sport-Rollstühle zu besorgen, macht sich ein Pater auf den Weg in die Antarktis.

Pater Tobias Breer, besser bekannt als der Marathon-Pater, muss sich für diesen Lauf besonders warm anziehen: Im Januar 2024 startet er als einziger Deutscher beim „White Continent Marathon“. Richtig gelesen: Es geht um einen Marathon durch die Antarktis. Der Spendenläufer stellt sich dieser extremen Herausforderung, damit Kinder an der Christoph-Schlingensief-Schule in Oberhausen neue Sport-Rollstühle erhalten.

Mit Extrem-Situationen kennt sich der 60-Jährige durchaus aus: Er lief schon durch die glutheiße Wüste des Oman und quälte sich durch gefährliche Höhenlandschaften in Togo. Nun also die Antarktis. 20 Läufer aus der ganzen Welt nehmen an dem Rennen in Eiseskälte auf King George Island teil.

Pater Tobias Breer, der Marathon-Pater, mit einem Schüler der Oberhausener Christoph-Schlingensief-Schule. Foto: Carsten Walden / Projekt LebensWert

„Wir laufen über Eis und Schnee“, sagt der Duisburger. „Um diese Strecke zu bewältigen, muss ich wieder über meine Grenzen hinaus gehen“, schreibt er in einer aktuellen Pressemitteilung. Wie immer ist der Pater auch in der Antarktis für einen guten Zweck unterwegs. Er läuft für Kinder der Oberhausener Christoph-Schlingensief-Schule. Er möchte den Schülern fünf neue Sport-Rollstühle für den Unterricht übergeben – und benötigt dafür mindestens 12.500 Euro. „Es wäre schön, wenn am Ende noch mehr Geld zusammenkommt“, sagt Pater Tobias. „Dann können wir weitere Sport-Rollstühle finanzieren.“

Der Marathon-Pater macht sich stark für einen „Sportunterricht auf Augenhöhe“. Mithilfe der Sport-Rollstühle können die Kinder gemeinsame Bewegungsspiele durchführen, Fahrtechniken erproben und an Sicherheit gewinnen. „Rollstuhlsport fördert die eigene Leistungsfähigkeit, macht Spaß und vergrößert das soziale Netzwerk außerhalb der Schule“, wird Xenia Dally zitiert, Konrektorin an der Oberhausener Schule.

Weitere Infos und Spendenmöglichkeiten: https://www.pater-tobias.de/der-marathon-pater

