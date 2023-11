Tödlicher Unfall in Oberhausen: Mann (74) von Auto erfasst

Die Polizei meldet einen tödlichen Unfall auf dem Buchenweg in Oberhausen.

Oberhausen. Auf dem Buchenweg im Norden von Oberhausen ist es zu einem tödlichen Unfall gekommen. Das hat die Polizei Oberhausen am Samstagabend berichtet.

Ein schwerer Verkehrsunfall, in dessen Folge ein Mann verstarb, hat sich am Freitagnachmittag, 3. November, in Oberhausen ereignet.





Zu diesem Unfall ist es auf dem Buchenweg gekommen. Ein 74 Jahre alter Fußgänger ist dabei tödlich verletzt worden, wie die Polizei am Samstagabend berichtete. Gegen 16.20 Uhr sei eine 20-jährige Frau mit einem Pkw auf dem Buchenweg in Richtung Schmachtendorf gefahren. Auf Höhe des Rüsterweg habe der Fußgänger die Fahrbahn betreten und sei dabei von dem Pkw erfasst worden.



Vor Ort von Ersthelfern und einem Arzt versorgt

Der lebensbedrohlich verletzte Mann ist vor Ort zunächst von Ersthelfern, darunter auch ein zufällig anwesender Arzt, versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Duisburger Krankenhaus gebracht worden. Dort sei er aufgrund seiner schweren Verletzungen am frühen Samstagmorgen verstorben, berichtet die Polizei Oberhausen.



Die geschockte junge Autofahrerin blieb unverletzt und wurde von Angehörigen betreut. Die Oberhausener Polizei ist bei der Unfallaufnahme durch ein speziell ausgebildetes Team der Polizei Essen unterstützt worden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Buchenweg zwischen den Straßen Im Gemeindegrund und Am Dunkelschlag bis 19.30 Uhr am Freitagabend komplett gesperrt.

