Todkranke Patientin bestohlen: Verdächtiger sitzt in Haft

Oberhausen. Ein 36-Jähriger soll einen Krankenhaus-Patienten und eine sterbende Palliativpatientin bestohlen haben. Die öffentliche Fahndung hatte Erfolg.

Mit einem öffentlichen Fahndungsfoto hatte die Oberhausener Polizei in der vergangenen Woche nach einem mutmaßlichen Dieb gesucht, der einen Patienten in einem Bottroper Krankenhaus bestohlen haben soll. Nun ist die Identität des Verdächtigen offenbar geklärt; er sitzt in Haft.

Bereits kurz nach dem Fahndungsaufruf erhielten die Ermittler nach eigenen Angaben viele Hinweise aus den sozialen Medien. Die Polizei ist sich nun sicher, dass es sich bei dem Verdächtigen um einen 36-Jährigen handelt, der sich ohne festen Wohnsitz in der Mülheimer und Duisburger Drogenszene aufgehalten haben soll. Mitte des Jahres war der Mann zudem noch in Verdacht geraten, auch in einem Oberhausener Krankenhaus eine todkranke Patientin der Palliativstation bestohlen zu haben.

Nach dem Diebstahl soll er auch in ihre Wohnung eingedrungen sein, wo er ebenfalls Wertsachen gestohlen hatte. Sein Opfer war im Krankenhaus noch am Tattag verstorben. Mit einem Haftbefehl suchten die Ermittler seitdem nach dem Mann, der schon kurze Zeit später, bei einem Fahrraddiebstahl in Duisburg, festgenommen worden war und seitdem in einer Haftanstalt sitzt.