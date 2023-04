Todesfall im Oberhausener OQ-Werk: „Sind zutiefst betroffen“

Oberhausen. Im Oberhausener OQ-Werk ist es am Donnerstag zu einem tragischen Todesfall gekommen. Die Behörden haben die Ermittlungen aufgenommen.

Im Oberhausener OQ Werk Ruhrchemie ist am Donnerstag ein Handwerker verstorben: Er wurde in einem kritischen Zustand in den Umkleiden von Arbeitskollegen gefunden und starb noch vor Ort. „Wir sind zutiefst betroffen und in Gedanken bei den Angehörigen“, teilt ein Sprecher von OQ Chemicals mit. Wie die Polizei auf Nachfrage erklärte, handelt es sich um ein medizinischen Notfall. Die Todesursache ist unklar.

Todesfall in Oberhausener OQ-Werk: Reanimierungsmaßnahmen schlugen fehl

Der Mitarbeiter einer externen Firma war für Wartungsarbeiten im Werk. „Nach Beendigung seiner Arbeitszeit wurde er gegen 16.50 Uhr in einem kritischen Zustand von einem Arbeitskollegen im Umkleidebereich angetroffen“, heißt es in der Pressemitteilung. Reanimierungsmaßnahmen der gerufenen Sanitäter schlugen fehl. Die Behörden haben die Ermittlungen aufgenommen. (ck)

