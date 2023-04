Todesfall im Oberhausener OQ-Werk: Schweigeminute um 12 Uhr

Das OQ Werk in Oberhausen-Holten: Am Donnerstag verstarb hier ein Handwerker.

Oberhausen. Im OQ Werk Ruhrchemie ist ein Handwerker gestorben. Die Belegschaft wird heute in einer Schweigeminute an den Verstorbenen gedenken.

Um 12 Uhr findet an diesem Freitag auf dem Gelände des OQ Werks Ruhrchemie in Oberhausen-Holten eine Schweigeminute statt. Mitarbeiter und Führungskräfte gedenken des Handwerkers, der am Donnerstag verstorben ist.

Bei dem Verstorbenen handelt es sich um den Mitarbeiter einer Partnerfirma. Das OQ Werk steht derzeit wegen Wartungsarbeiten still. Noch bis zum 12. Mai 2023 durchläuft das Werk den routinemäßigen TÜV. Im Rahmen der Wartungsarbeiten werden nach Angaben eines Unternehmenssprechers Partnerfirmen beauftragt. Auf dem Gelände arbeiten deshalb bis zu 1000 Mitarbeiter von Fremdfirmen.

Todesfall in Oberhausener OQ Werk: „Zutiefst betroffen“

Der Handwerker wurde nach Angaben des Unternehmens gegen 16.50 Uhr am Donnerstag in kritischem Zustand in den Umkleidekabinen gefunden. die Reanimationsmaßnahmen der gerufenen Sanitäter schlugen fehl. Der Mann verstarb noch vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei handelte es sich um einen medizinischen Notfall. „Wir sind zutiefst betroffen und in Gedanken bei den Angehörigen“, teilt ein Sprecher von OQ Chemicals mit. Die genaue Todesursache ist unklar. (lo/ck)

