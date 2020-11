Todesfall: 21 Oberhausener starben mit oder an Corona

Oberhausen. Der Sieben-Tage-Wert ist zu Wochenbeginn in Oberhausen gestiegen, die Zahl der Corona-Verstorbenen ebenfalls. Ein Altenheim muss in Quarantäne.

In der Corona-Pandemie muss die Stadt Oberhausen den Tod einer 92-Jährigen Einwohnerin beklagen, die mit oder an Corona gestorben ist. Damit ist die Zahl der Corona-Verstorbenen in der 210.000-Einwohner-Stadt auf 21 angestiegen.

In den vergangenen Tagen ist die Zahl der offiziell bestätigten Corona-Infizierten in Oberhausen stetig gestiegen: Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt nun bei 232,5; 1158 Bürger in Oberhausen sind nun aktuell mit dem gefährlichen Virus infiziert – Negativrekord der Stadt. Zum Vergleich: Der von den Städten ans Landeszentrum Gesundheit NRW gemeldete Inzidenzwert lag am Montag in Bochum bei 153,7 in Bottrop bei 185,4, in Essen bei 142,8, in Mülheim bei 149,4 und in Duisburg bei knapp 300.

Mittlerweile sind 73 Oberhausener so schwer an Corona erkrankt, dass sie im Krankenhaus behandelt werden müssen, 13 liegen auf der Intensivstation, sieben von ihnen werden beatmet.

Derzeit befinden sich nach Angaben der Stadt 1703 Oberhausener in Quarantäne, darunter alle Beschäftigten und Bewohner des städtischen Altenpflegeheims „Haus Bronkhorstfeld“ an der Elly-Heuss-Knapp-Straße 11. In den Wohnbereichen 1 und 3 hatte es insgesamt vier positive Fälle gegeben.

Von aktuellen Neuinfektionen unter Schülern und Lehrern sind nach Mitteilung der Stadt von Montag (16. November) weitere Schulen betroffen: die Christoph Schlingensief-Schule, die Marienschule, die Astrid Lindgren-Schule und die Gesamtschule Osterfeld. Ob und wie viele Personen von Quarantäne-Maßnahmen betroffen sind, wird derzeit nach Angaben des Krisenstabs noch ermittelt. Weitere Fälle an Kindertageseinrichtungen gebe es nicht.

