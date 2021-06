Tischler in Oberhausen: Volle Auftragsbücher, kaum Material

Oberhausen. Viele Tischlereibetriebe in Oberhausen haben ein Problem: Aufträge sind zwar da, aber sie können sie nicht zügig abarbeiten. Material fehlt.

Tischlereien in Oberhausen kämpfen derzeit mit einem großen Problem: Die Auftragsbücher sind zwar voll. Doch es fehlt ihnen an Holz und anderem Baumaterial. Bereits seit Wochen gibt es Materialengpässe. Auch die Bauindustrie ist davon betroffen. Und eine schnelle Besserung auf dem Markt sehen Experten derzeit nicht. Die Lage bleibt angespannt.

„Aufgrund von Lieferengpässen können manche Projekte nur mit enormer Zeitverzögerung fortgeführt oder gar nicht erst begonnen werden“, erklärt Michael Schmeling, Obermeister der hiesigen Tischler-Innung. „Zudem machen uns die enormen Preissteigerungen zu schaffen.“

Kosten für Rohstoffe ziehen an

95 Prozent der Tischler in NRW berichten laut der für Oberhausen und Mülheim zuständigen Innung, dass die Einkaufspreise für Holz und andere Rohstoffe seit Beginn des Jahres deutlich gestiegen sind. Das gehe aus der aktuellen Konjunkturumfrage des Fachverbandes Tischler NRW hervor. „90 Prozent der Betriebe befürchten zudem, dass sich diese Entwicklung in den nächsten Monaten fortsetzen wird und die Kosten für Rohstoffe weiter anziehen werden“, sagt Schmeling. Um weiterhin wirtschaftlich arbeiten zu können, seien viele Betriebe gezwungen, ihre Verkaufspreise entsprechend anzupassen.

Die Ergebnisse der Konjunkturumfrage zeigen aus Sicht des Fachmannes, dass das Tischlerhandwerk in Nordrhein-Westfalen nach einer kurzen Eintrübung im Frühjahr 2020 insgesamt durchaus gut durch die Corona-Pandemie gekommen ist. Mit Ausnahme der Laden- und Messebauer bewege sich die Auftrags- und Geschäftslage durchaus wieder auf dem Niveau der Vor-Corona-Zeit.

Nun droht also wieder ein Rückschlag. Und die Lieferengpässe betreffen nicht nur Holz, sondern auch Lacke, Kunststoffe und vor allem auch Metall. „Das führt dazu, das zum Beispiel Beschläge für Möbel, Fenster und Türen nur mit zeitlicher Verzögerung geliefert werden können. Verbraucher müssen sich daher auf längere Wartezeiten einstellen“, erklärt Schmeling.

Viele Schädlinge in den Wäldern

Doch wie konnte es überhaupt zu den teils dramatischen Engpässen kommen? Trockenheit und Schädlingsbefall hätten in den vergangenen Jahren viel Schaden in den Wäldern angerichtet, erklärt der Tischlermeister. Viele Bäume haben so schadhaftes Holz, dass man dieses nicht mehr verwenden kann. Das Angebot verringert sich – die Nachfrage aber steigt. Holzhäuser werden bei Kunden immer beliebter, „weil deren Klimabilanz aufgrund der geringeren Treibhausgasemissionen deutlich besser ist als die von in Standardbauweise gebauten Objekten“, erklärt Schmeling. Zudem steigen die Exporte: Mehr Holz wird ins Ausland geliefert, vor allem in den USA und China sei ein Trend zu mehr „Green Buildings“, also klimafreundlicheren Gebäuden, zu beobachten.

