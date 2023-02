Tipps fürs Wochenende: Programm für Kinder und Musik-Freunde

Die Technik wird schon getestet - am Samstag, 4. Februar, startet im Kulttempel Oberhausen eine Party mit Hits der 80er-Jahre.

Oberhausen. Das Wochenende (3. bis 5. Februar) bietet in Oberhausen ungewöhnliche Veranstaltungen und vergessene Klassiker. Fünf beste Tipps zum Ausgehen.

Top 1: Kinder können Fahrt beim Kinderkarnevalszug gewinnen

Großes Helau für kleine Jecken! In der Bernardus-Kapelle startet ein Kinder-Karnevals-Gottesdienst mit den Klosterspatzen. Am Sonntag, 5. Februar, beginnt die Veranstaltung der Senatorengemeinschaft „Die Bernhardiner“ ab 14.11 Uhr an der Dorstener Straße 188.

Danach haben die Initiatoren einen unterhaltsamen Familiennachmittag vorbereitet: Mit dabei sind jecke Gardetanz-Aufführungen, Ballonclown Mario, Zuckerwatte und Popcorn. Die Kinder dürfen sich verkleiden.

Und das könnte sich lohnen: Die schönsten Kostüme werden prämiert. Als Hauptpreis darf die Gewinnerin oder der Gewinner sogar beim Kinderkarnevalszug in Osterfeld auf einem Umzugswagen mitfahren. Eintritt frei. www.karneval-in-oberhausen.de

Top 2: Praktisch - Andreas Rebers hilft den Leuten im Ebertbad

„Ich helfe gerne“, bricht es aus Kabarettist Andreas Rebers geradezu heraus. Dass es am Freitag, 3. Februar, im Ebertbad aber zu einem Selbsthilfe-Kurs für Nettigkeiten kommt, ist nicht zu erwarten.

Das bringen die Veranstalter selbst ganz gut auf den Punkt: „Dieses Programm ist ein Programm über alles, was toxisch ist. Schuldgefühle, faule Kredite, faule Ausreden, Nazismus und Narzissmus. Also ein Programm über uns. Die moralische Großmacht Deutschland.“ Die Kartenpreise beginnen bei 20,70 Euro. www.ebertbad.de

Top 3: Jecke Schunkelwellen im Ebertbad - mit Dave Davis

Wolle wir se reinlassen? Ohne Seepferdchen, aber mit hohen Schunkelwellen feiert die Alte Oberhausener Karnevalsgesellschaft (AOK) Weiß-Rot im Ebertbad ihre Festsitzung. Am Samstag, 4. Februar, stehen unter anderem die Stimmungskapelle Dräcksäck und der Büttenredner Dave Davis in der Jecken-Manage. Genau: Der Comedian ist aus TV-Sendungen wie „Nightwash“ und „TV Total“ bekannt.

Auch Trompeter Lutz Kniep und die vereinseigenen Rocklegenden schreiten auf die Bühne. Los geht es am Ebertplatz 4 um 19 Uhr. Die Karten kosten 28 Euro. www.karneval-in-oberhausen.de

Top 4: Kulttempel reist mit Karacho zurück in die 80er-Jahre

Karamba, Karacho, ein Whisky! Das sang einst Schlagerbarde Heino - allerdings schon in den 1970er-Jahren. Der Kulttempel greift nun das Motto nicht namentlich, aber dynamisch auf. Konzentriert sich allerdings auf die 1980er-Jahre.

Natürlich ganz ohne Schlager, dafür aber mit ganz viel Pop und Wave. Am Samstag, 4. Februar, startet ab 21 Uhr an der Mülheimer Straße 24 die Fete „Zeitreise - Absolute 80s Party“. Auch nicht schlecht: Die Veranstalter mischen durch und versprechen Cocktails für 4 Euro. www.kulttempel.com

Top 5: Dreifacher Konzertreigen mit Tigerjunge, Kruste und Vageenas

Was ist besser als zwei Konzerte - logisch: drei Konzerte! Im Druckluft lassen sie deshalb Tigerjunge, Kruste und Vageenas als Trio-Programm auf die Bühne. Am Samstag, 4. Februar, grüßen sich EDM und Punk bei einem Multi-Genre-Abenteuer. An der Straße „Am Förderturm 27“ werden sich Gitarrenriffs kräftig aneinander reihen.

Um 19.30 Uhr schließen die Druckluft-Gastgeberinnen die Türen auf. Eine halbe Stunde später geht es im Alten Café musikalisch zur Sache. Die Tickets können Liebhaber von kleinen und feinen Konzerten für 10 Euro noch an der Abendkasse erwerben. www.drucklufthaus.de

