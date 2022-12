Oberhausen statt Berlin: Seeed bespielen am Freitag, 2. Dezember, und Samstag, 3. Dezember, die Arena neben dem Centro Oberhausen.

Freizeit-Kalender Tipps fürs Wochenende: Nikolausmarkt und Seeed in Oberhausen

Oberhausen. Im Norden wird es drei Tage lang vorweihnachtlich. Seeed rocken doppelt die Arena Oberhausen. Das Wochenende bietet Highlights. Fünf gute Tipps.

Top 1: Heute kommt der Nikolaus - und morgen noch einmal…

Das wird Kinder freuen: Der Nikolausmarkt öffnet schon vor dem 6. Dezember - und bleibt sogar drei Tage lang in der Innenstadt von Schmachtendorf aufgebaut. Von Freitag, 2. Dezember, bis Sonntag, 4. Dezember, locken saisonale Stände rund um den Marktplatz.

Was gibt’s zu sehen? Am Freitag wird der Reigen um 17 Uhr offiziell eröffnet. Samstag können Kinder zum Marktstart zwischen 12 und 13 Uhr eigene Weihnachtskugeln basteln. Am Sonntag geht's um 11 Uhr los und es lockt zusätzlich zwischen 13 und 18 Uhr der verkaufsoffene Sonntag. Dazu: Glühwein, Schmalhaus-Wintereis, Töpferarbeiten, Seidenmalerei und Quarkballen. Eintritt frei. www.schmachtendorf.info

Top 2: Seeed treiben es in der Arena doppelt doll

Seit Ende der 1990er-Jahre lassen es Seeed krachen. Mit der Mischung aus Reggae und Dancehall haben die Berliner ihren ganz eigenen Stil kreiert. Die Musik-Mannschaft um Pierre Baigorry alias Peter Fox wird sich am Freitag, 2. Dezember, und Samstag, 3. Dezember, gleich zwei Mal hintereinander in der Rudolf-Weber-Arena neben dem Centro Oberhausen austoben.

Wer Songs wie „Ding“ oder „Aufstehn“ mag und zuhören möchte, kann noch Resttickets erobern. Die Preise beginnen bei 62,50 Euro. Los geht’s an der Arenastraße 1 jeweils um 20 Uhr. www.rudolf-weber-arena.de

Top 3: Lauter Leute großer Worte im Zentrum Altenberg

Den Mund zu halten, kann manchmal ein Segen sein. Bei der langen „WDR5 Poetry-Slam-Nacht“ gilt das auf jeden Fall nicht. Am Samstag, 3. Dezember, führen Marco Jonas Jahn und Matthias Reuter im Walzenlagerkino an der Hansastraße 20 durch einen bunten Abend voller Bühnenpoesie, schrägen Texten und guter Musik. Der WDR ist mit einem Ü-Wagen vor Ort und zeichnet die Show für eine Radiosendung auf.

Die Organisatoren vom Zentrum Altenberg verraten: „Als Slammer sind der amtierende deutschsprachige Poetry-Slam-Meister Flori Wintels sowie der NRW-Champ22 Benjamin Poliak und die U20-NRW-Championess Alina Schmolke mit dabei.“

Eintrittskarten kosten zwischen 12 und 15 Euro. Um 20 Uhr legen die Protagonisten los. www.zentrumaltenberg.de

Top 4: Das Ebertbad wünscht vor dem Fest: Gut Holz!

Der Weihnachts-Countdown läuft - dann darf ein besonderer Termin im Ebertbad nicht fehlen. „Alle Jahre wilder“ heißt es am Sonntag, 4. Dezember. Und dafür sind die Instrumenten-Könner von Wildes Holz verantwortlich.

Tobias Reisige (Blockflöten), Markus Conrads (Kontrabass) und Johannes Behr (Gitarre) verleihen den Weihnachtsliedern am Ebertplatz 4 eine ordentliche Portion Rock’n’Roll. Die Veranstalter: „Klassik und Rock reichen sich die Faust. Grunge und Reggae treffen sich mit Maria im Dornwald.“ Tickets sind ab 21,80 Euro erhältlich. www.ebertbad.de

Top 5: Liveband-Karaoke-Party für Rock, Punk und Metal

Ein Weihnachtssingen einmal ganz anders. Im Druckluft widmen sich am Samstag, 3. Dezember, die Macher bei der „Liveband-Karaoke-Party for Rockers, Punks, Metalheads and Sinners“ ganz unterschiedlichen Genres.

Unter dem Motto „Karaoke for Death“ können sich mutige Sänger und Sängerinnen ab 22 Uhr am Förderturm 27 durch eine muntere Setlist trällern. „Highway to Hell“ von AC/DC? Ist dabei. „Poison“ von Alice Cooper? Kein Problem. „Sabotage“ von den Beastie Boys? Gebucht! Anschließend geht es ins Partygetümmel. Tickets kosten 12 Euro. www.drucklufthaus.de

