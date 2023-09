Beim Genussmarkt am Haus Ripshorst geht es gemütlich und entspannt zu.

Freizeit Tipp: Das erwartet Herbst-Fans am Sonntag am Haus Ripshorst

Oberhausen. Wer am Sonntag, 1. Oktober, noch nichts vorhat, ist am Haus Ripshorst genau richtig: Der Genussmarkt weckt die Begeisterung für den Herbst.

Regionale Produkte, Mitmach-Aktionen, leckeres Essen, Musik und Kindertheater: Der Genussmarkt am RVR-Besucherzentrum Haus Ripshorst an der Ripshorster Straße 306 lädt am Sonntag zum entspannten Verweilen ein.

Am 1. Oktober von 11 bis 17 Uhr stimmt die beliebte Traditionsveranstaltung Besucherinnen und Besucher wieder auf den Herbst ein. „Mit unserem Genussmarkt machen wir einen Erlebnistag für die ganze Familie möglich“, sagt Linda Thol. Die Leiterin des RVR-Besucherzentrums freut sich vor allem auf die herbstliche Marktatmosphäre rund um Haus Ripshorst, wo zahlreiche Ausstellerinnen und Aussteller ihre Stände aufbauen werden.

Im Angebot sind vor allem regionale Produkte, beispielsweise Bio-Öle aus der Bochumer Ruhrmühle, Gin und Liköre von den Grubenmädchen aus Oberhausen, Kuchen vom Gelsenkirchener Ziegenmichelhof, Obst und Gemüse vom Hof Engelkamp in Datteln oder Bottroper Bier aus der gleichnamigen Brauerei.

Brot, Säften, Tee, Gewürze, Waffeln und herbstliche Kränze

Lecker abgerundet wird der Marktbummel durch Stände mit handgemachten Aufstrichen und Pesto, mit Brot, Säften, Tee und Gewürzen, Waffeln, herbstlichen Kränzen und Blumendeko sowie handgefertigten Strickwaren. Neben Kinderschminken, Buttonmaschine und Stempelarbeiten mit Naturmaterialien dürfte hier das Herbst-Bingo im Weidenlabyrinth ganz oben auf der Hitliste der jungen Gäste stehen.

Das Duisburger Kindertheaters KOM’MA präsentiert um 14 Uhr „Frau Grünzeug, die Hummel und die Ente auf dem Dach“. Die passende Mischung aus Genuss und Information liefert dazu der Bienenzuchtverein Oberhausen, der zum Genussmarkt das Bienenhaus öffnet und neben Wissen um die Bienenvölker auch tolle Produkte rund um den eigenen Honig im Angebot hat.

Zwischen 13 und 16 Uhr bietet das RVR-Team zudem stündlich Kurzführungen durch den Bauerngarten an. Von 11 bis 13 Uhr liefert Björn Patrik Pfeiffer, Singer und Songwriter aus Dortmund, zudem eine Mischung aus Charthits, Pop und eigenen Songs. Ihm folgt von 15 bis 17 Uhr der Sänger und Komponist Heiko Fänger mit Coversongs und eigenen Kinderliedern.

